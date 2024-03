Η Ρωσική Ανακριτική Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα ότι ανακάλυψε αποδεικτικά στοιχεία που δείχνουν ότι οι ένοπλοι που σκότωσαν περισσότερους από 140 ανθρώπους στην επίθεση σε αίθουσα συναυλιών την Παρασκευή στην Μόσχα συνδέονται με «Ουκρανούς εθνικιστές».

Από τις πρώτες ώρες μετά την πιο θανατηφόρα επίθεση στη Ρωσία τα τελευταία 20 χρόνια, η Μόσχα είχε φανεί ότι επιδίωκε να βρει μια σύνδεση της επίθεσης με την Ουκρανία, παρόλο που το Κίεβο αρνήθηκε κατηγορηματικά οποιαδήποτε ανάμιξη και η τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος ανέλαβε την ευθύνη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Στην ανακοίνωση, η κρατική Επιτροπή αναφέρει για πρώτη φορά ότι ανακάλυψε αποδείξεις για ουκρανική σύνδεση. Αν και περιέγραψε τον χαρακτήρα των εικαζόμενων αποδεικτικών στοιχείων, δεν τα έδωσε στη δημοσιότητα.

«Ως αποτέλεσμα της συνεργασίας με κρατούμενους τρομοκράτες, της μελέτης τεχνικών συσκευών που κατασχέθηκαν από αυτούς και της ανάλυσης πληροφοριών για οικονομικές συναλλαγές, λήφθηκαν αποδεικτικά στοιχεία για τη σύνδεσή τους με Ουκρανούς εθνικιστές», υπογραμμίζει η ανακοίνωση.

Σύμφωνα με την Ρωσική Ανακριτική Επιτροπή οι δράστες είχαν λάβει σημαντικά ποσά σε μετρητά και κρυπτονομίσματα από την Ουκρανία και ότι ένας άλλος ύποπτος που εμπλέκεται στη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας τελεί υπό κράτηση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Έντεκα άτομα συνελήφθησαν το πρώτο 24ωρο μετά την επίθεση της περασμένης Παρασκευής και οκτώ από αυτούς, συμπεριλαμβανομένων των τεσσάρων φερόμενων ένοπλων, έχουν τεθεί υπό κράτηση.

Οι επτά είναι από το Τατζικιστάν και οι άλλοι από το Κιργιστάν.

Οι ΗΠΑ είχαν προειδοποιήσει δημόσια πριν από τις ένοπλες επιθέσεις της Παρασκευής στην Μόσχα ότι είχαν λάβει πληροφορίες για μια πιθανή επίθεση από εξτρεμιστές στη Ρωσία. Αμερικανοί αξιωματούχοι τονίζουν ότι πιστεύουν ότι υπεύθυνο για την επίθεση είναι το Ισλαμικό Κράτος Χορασάν, παρακλάδι της οργάνωσης στο Αφγανιστάν.

Ο επικεφαλής της ρωσικής υπηρεσίας ασφαλείας της FSB δήλωσε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, χωρίς να παράσχει και πάλι αποδεικτικά στοιχεία, ότι πιστεύει ότι στην επίθεση εμπλέκονται η Ουκρανία, μαζί με τις ΗΠΑ και τη Βρετανία.

Οι ΗΠΑ δεν διαβίβασαν στη Ρωσία όλα τα στοιχεία για την προετοιμασία της τρομοκρατικής επίθεσης στη Μόσχα

Οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες διαβίβασαν στη Ρωσία μόνο μέρος των πληροφοριών που διέθεταν για την απειλή της τρομοκρατικής επίθεσης στη Μόσχα, επειδή φοβόντουσαν να αποκαλύψουν τις πηγές τους, γράφει σήμερα η εφημερίδα The New York Times, επικαλούμενη πηγές στην αμερικανική κυβέρνηση. «Οι εχθρικές σχέσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Μόσχας δεν επέτρεψαν στις ΗΠΑ να τους διαβιβάσουν κάποιες πληροφορίες για το σχέδιο ( των τρομοκρατών-σ.σ) πέραν των αναγκαίων, επειδή φοβόντουσαν, ότι οι ρωσικές αρχές μπορούν να μάθουν τις πηγές ή τις μεθόδους κατασκοπείας» γράφει η εφημερίδα The New York Times.

Οι πηγές της εφημερίδας υπέθεσαν ότι στη Ρωσία, λαμβάνοντας στις αρχές Μαρτίου πληροφορίες για τον υψηλό κίνδυνο τρομοκρατικής επίθεσης στις επόμενες 48 ώρες, μπορούσαν να επικεντρώσουν την προσοχή τους σε χρονικά περιθώρια και όταν στο χρονικό αυτό διάστημα δεν έγινε επίθεση, τότε εξέλαβαν την προειδοποίηση με δυσπιστία.

Ο εκπρόσωπος τύπου του Ρώσου προέδρου Ντμίτρι Πεσκόφ, σε ερώτημα να σχολιάσει το δημοσίευμα της αμερικανικής εφημερίδας δήλωσε ότι το Κρεμλίνο δεν γνωρίζει τίποτα για αυτό. Παράλληλα είπε να αντιμετωπίζονται τα δημοσιεύματα των New York Times «με μεγάλη προσοχή».

Πάνω από 500 φυσίγγια στο σημείο του μακελειού

Οι ένοπλοι που βρίσκονται πίσω από την επίθεση, σύμφωνα με Ρώσους ερευνητές, χρησιμοποίησαν αυτόματα πυροβόλα όπλα Kalashnikov, ενώ πάνω από 500 φυσίγγια εντοπίστηκαν στο σημείο.

Η επίθεση άρχισε λίγο πριν το ροκ συγκρότημα «Picnic» βγει στη σκηνή για μια συναυλία σε μια κατάμεστη αίθουσα 6.200 θεατών.

Περισσότεροι από 200 άνθρωποι ενδέχεται να βρίσκονταν στο κτίριο που καιγόταν λεπτά προτού η στέγη καταρρεύσει, μετέδωσε το Σάββατο το Baza, επικαλούμενο πηγές από τις υπηρεσίες εκτάκτων καταστάσεων, που έλεγξαν το υλικό από τις κάμερες κλειστού κυκλώματος.