Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ μίλησε, στο πλαίσιο της ομιλίας του για την «Κατάσταση της Ένωσης» (State of Union), για το έργο των Ρεπουμπλικανών συναδέλφων του και σκιαγράφησε την μελλοντική του ατζέντα.

Η ετήσια αυτή ομιλία του προέδρου πραγματοποιείται μπροστά σε μέλη του Κογκρέσου των ΗΠΑ, στο υπουργικό του συμβούλιο και σε μέλη του Ανώτατου Δικαστηρίου.

Η ομιλία έγινε σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη στιγμή για τον πρόεδρο, καθώς οι εντάσεις κλιμακώνονται με το Ιράν και τα αρχεία για την υπόθεση Έπστιν έχουν δημοσιοποιηθεί από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ.

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, φαίνεται πως ο επιφανής κόσμος από κάτω τον γιουχάρει αδιάκοπα.

Δείτε το σχετικό βίντεο: