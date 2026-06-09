Στο επίκεντρο έντονων αντιδράσεων βρέθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια του τρίτου αγώνα των τελικών του NBA στο Madison Square Garden, όταν το πρόσωπό του προβλήθηκε στις γιγαντοοθόνες της αρένας τη στιγμή της ανάκρουσης του εθνικού ύμνου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε για λίγα δευτερόλεπτα να χαιρετά στρατιωτικά, με μέρος του κοινού να τον αποδοκιμάζει έντονα. Οι αντιδράσεις υποχώρησαν όταν στην οθόνη προβλήθηκε η αμερικανική σημαία, ενώ οι φίλαθλοι αντέδρασαν θετικά στην εμφάνιση παικτών των Νιου Γιορκ Νικς.

During the national anthem, President Donald Trump was booed by the Game 3 crowd at MSG. pic.twitter.com/MkS4Qk7eQ7 — The Athletic (@TheAthletic) June 9, 2026

Αυστηρά μέτρα ασφαλείας

Ο Τραμπ έγινε ο πρώτος εν ενεργεία πρόεδρος που παρακολουθεί αγώνα τελικών του NBA, καθισμένος στη σουίτα του ιδιοκτήτη των Νικς, Τζέιμς Ντόλαν, μαζί με μέλη του στενού του κύκλου και κυβερνητικούς αξιωματούχους.

“USA! USA! USA!” Chants erupted throughout Madison Square Garden during Game 3 of the NBA Finals with President Trump in attendance. pic.twitter.com/F612ZB3rYK — Fox News (@FoxNews) June 9, 2026

Η άφιξή του στη Νέα Υόρκη πραγματοποιήθηκε με αυστηρά μέτρα ασφαλείας, καθώς το ελικόπτερο Marine One προσγειώθηκε κοντά στο Μανχάταν, ενώ η αυτοκινητοπομπή του διέσχισε την πόλη υπό ισχυρή αστυνομική παρουσία και έλεγχο από τη Μυστική Υπηρεσία.

President Donald J. Trump’s motorcade arrives at Madison Square Garden in New York City ahead of tonight’s Game 3 of the NBA Finals 🏀🇺🇸 pic.twitter.com/4pPLIQl0rf — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) June 8, 2026

Κλειστοί δρόμοι και ταλαιπωρία για τους φιλάθλους

Η παρουσία του Αμερικανού προέδρου οδήγησε σε εκτεταμένα μέτρα ασφαλείας γύρω από το Madison Square Garden, με αποκλεισμούς δρόμων, πολλαπλούς ελέγχους εισόδου και αυξημένη παρουσία αστυνομικών δυνάμεων.

Φίλαθλοι χρειάστηκε να περιμένουν για ώρες σε ουρές, ενώ πολλοί ανέφεραν δυσκολίες πρόσβασης και έλλειψη πληροφόρησης σχετικά με τις διαδικασίες εισόδου.

Αντιδράσεις εντός και εκτός γηπέδου

Η παρουσία του Τραμπ προκάλεσε και πολιτικές αντιδράσεις εκτός αρένας, με συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας σε κοντινά σημεία και συνθήματα εναντίον του Αμερικανού προέδρου.

Παράλληλα, μέρος του κοινού και αθλητικοί παράγοντες υποβάθμισαν τη σημασία των πολιτικών αντιδράσεων, επιμένοντας ότι το επίκεντρο παραμένει ο αγώνας και η πορεία των Νικς στους τελικούς.

Πηγή: AP