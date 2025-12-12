Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή το πρωί, η τελετή αποφοίτησης της νέας σειράς Στρατονόμων της 2025 ΕΣΣΟ της Εθνικής Φρουράς στο Στρατόπεδο «Ηλία Παπακυριακού» στην Αθαλάσσα.

Ο Υπουργός Άμυνας της Κύπρου, Βασίλης Πάλμας υπογράμμισε μεταξύ άλλων στην ομιλία του, τον καθοριστικό ρόλο της Στρατονομίας στη διατήρηση της πειθαρχίας και της εύρυθμης λειτουργίας της Εθνικής Φρουράς.

Ο Υπουργός εξέφρασε την ικανοποίησή του για την ολοκλήρωση της απαιτητικής εκπαίδευσης από τους νέους Στρατονόμους, τονίζοντας ότι η επιτυχία τους αποτελεί έμπρακτη απόδειξη της αποφασιστικότητας, του ήθους και της αντοχής τους. Κάλεσε τους νέους να εφαρμόζουν απαρέγκλιτα τον νόμο και να αποτελούν πρότυπο πειθαρχίας, σημειώνοντας ότι ο ρόλος τους δεν περιορίζεται στην τυπική εκτέλεση καθηκόντων, αλλά αποτυπώνει τις θεμελιώδεις αξίες του στρατεύματος: θάρρος, ακεραιότητα και συνοχή.

Παρών στην τελετή ήταν και ο Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς, Αντιστράτηγος Εμμανουήλ Θεοδώρου.

Πηγή: ΚΥΠΕ, philenews.com