Η Yaeli Harari αποφοίτησε προ ολίγων ημερών από την Ιατρική Σχολή του Τελ Αβίβ και αφιέρωσε αυτή τη σημαντική στιγμή για να περάσει ένα μήνυμα κατά του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

Η νεαρή γυναίκα ανέβηκε στη σκηνή για να παραλάβει το Πτυχίο της, φορώντας ένα μπλουζάκι που είχε πάνω το μήνυμα «Μην διαπράττετε γενοκτονία», αντικαθιστώντας το παραδοσιακό «Μην κάνεις κακό» του Όρκου του Ιπποκράτη.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η ίδια έγραψε: «Υπήρχε μόνο ένας τρόπος για να λάβω σήμερα τον τίτλο του Διδάκτορα Ιατρικής».

Δείτε βίντεο από την τελετή αποφοίτησης: