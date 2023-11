Τριάντα Παλαιστίνιοι κρατούμενοι, όλοι τους γυναίκες και νέοι κάτω των 19 ετών, απελευθερώθηκαν απόψε από τις ισραηλινές φυλακές, αφότου η Χαμάς και ο Ισλαμικός Τζιχάντ απελευθέρωσαν δέκα Ισραηλινούς ομήρους στη Λωρίδα της Γάζας, ανακοίνωσε η σωφρονιστική υπηρεσία του Ισραήλ.

Το τηλεοπτικό δίκτυο Al Jazeera μετέδωσε πλάνα στα οποία διακρίνεται το λεωφορείο που μετέφερε τους Παλαιστίνιους να αναχωρεί από τη φυλακή Όφερ με προορισμό την πόλη Μπεϊτούνια της Δυτικής Όχθης.

Hamas released 12 additional captives on the 5th day of the truce with Israel. According to the IDF, Hamas handed over 10 Israelis and 2 foreign nationals to the Red Cross. pic.twitter.com/w84QWMy8z2

— Al Jazeera English (@AJEnglish) November 28, 2023