Τουλάχιστον 920 νεκροί και περισσότεροι από 50.000 αγνοούμενοι, ο απολογισμός του διπλού σεισμού στη Βενεζουέλα αυξάνεται ώρα με την ώρα και μαζί του μεγαλώνει η απόγνωση των κατοίκων για την περιορισμένη βοήθεια από τις αρχές.
Οι σεισμοί μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών, που συγκλόνισαν τη Βενεζουέλα με διαφορά λίγων δευτερολέπτων την Τετάρτη, σκόρπισαν τον θάνατο και την καταστροφή, ισοπεδώνοντας αμέτρητα κτίρια σε αρκετές περιοχές, ιδίως στη Λα Γουάιρα, μια παράκτια πόλη κοντά στην πρωτεύουσα Καράκας, όπου οι κάτοικοι καταγγέλλουν την ανεπαρκή ανταπόκριση του κρατικού μηχανισμού στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης.
Δείτε βίντεο από τους πολίτες να ψάχνουν στα συντρίμμια συνανθρώπους τους:
Στη Γενεύη, ο επικεφαλής των ανθρωπιστικών επιχειρήσεων του ΟΗΕ, Τομ Φλέτσερ δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ότι αγνοείται η τύχη περισσότερων από 50.000 ανθρώπων. «Πρόκειται για μια εξαιρετικά περίπλοκη επιχείρηση διάσωσης», σημείωσε, συμπληρώνοντας πως ο αριθμός των νεκρών αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά.
Στη Λα Γουάιρα, πολλά κτήρια έχουν μετατραπεί σε τεράστιους σωρούς ερειπίων. Κάτοικοι και εθελοντές καταβάλλουν αγωνιώδεις προσπάθειες για τον εντοπισμό επιζώντων στα χαλάσματα. Απευθύνουν εκκλήσεις για εξοπλισμό προκειμένου να κόψουν χαλύβδινες ράβδους και να μετακινήσουν τεράστιους ογκόλιθους.
Αλλά οι κρατικές υπηρεσίες «αγνοούνται» επίσης, χωρίς βοήθεια απλοί πολίτες αναζητούν τους συνανθρώπους τους.
Ο Μάρλον Οτσόα, πολίτης της Βενεζουέλας επέζησε από την κατάρρευση κτιρίου. «Ψάχνω τη μητέρα μου, τη γυναίκα μου και τον γιο μου», δήλωσε. «Χρειαζόμαστε βοήθεια! Υπάρχουν άνθρωποι ζωντανοί» και «δεν έχουμε τα εργαλεία» που απαιτούνται για να τους ανασύρουμε από τα ερείπια, τόνισε.
Δείτε βίντεο από το απόλυτο χάος που άφησαν πίσω τους οι δίδυμοι σεισμοί:
«Άχρηστες» οι Αρχές
Στη Λα Γουάιρα, όπου βρίσκεται το κύριο αεροδρόμιο της χώρας, το οποίο τέθηκε εκτός λειτουργίας λόγω των σεισμών, ορισμένοι κάτοικοι προσπαθούν να ξεθάψουν οι ίδιοι τους συγγενείς τους από τα ερείπια.
«Είναι εκεί», φώναζε με λυγμούς ο Αλεσάνδρο ντελ Γιουδίτσε, ένας 23χρονος που προσπαθούσε να βρει τον πατέρα του κάτω από ένα βουνό ερειπίων. Απεγνωσμένη η γιαγιά του, Αμπάρο, έσκαβε με γυμνά χέρια για να βρει τον γιο της. «Υπάρχουν πολλοί τσιμεντόλιθοι, δεν μπορούμε να τους σηκώσουμε με τα χέρια», ψέλλισε αδύναμη.
«Οι Αρχές είναι άχρηστες… Ο στρατός θα έπρεπε να είναι εδώ, με όσα μηχανήματα διαθέτει», κατήγγειλε ο Άρχενις Μέντες, κάτοικος της περιοχής.
Αφού επισκέφθηκε τη Λα Γουάρια την Πέμπτη, η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροδρίγκες, η οποία ανέλαβε την εξουσία τον Ιανουάριο μετά την ανατροπή του Νικολάς Μαδούρο, πήγε χθες Παρασκευή 25 Ιουνίου σε μια εύπορη συνοικία της πρωτεύουσας Καράκας όπου κατέρρευσε ένα κτήριο κι έγινε δεκτή με αποδοκιμασίες.
«Αρκετά με την πολιτική εκστρατεία εν μέσω μιας τραγωδίας όπως αυτή που βιώνουμε», της φώναξαν συγγενείς εγκλωβισμένων στα ερείπια του κτιρίου, σύμφωνα με δημοσιογράφο του AFP.
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Η αντιμετώπιση του σεισμού θα χρειαστεί «μια μηνιαία, όχι εβδομαδιαία αντιμετώπιση»
Η αντίδραση στους σεισμούς στη Βενεζουέλα θα είναι μια μακροπρόθεσμη δέσμευση, σύμφωνα με την Elinor Raikes, αντιπρόεδρο και επικεφαλής υλοποίησης προγραμμάτων στη Διεθνή Επιτροπή Διάσωσης (IRC).
Η Ράικς δήλωσε στο Reuters ότι με τις σημαντικές ζημιές που υπέστη η χώρα, ο οργανισμός της αναζητά τρόπους για να ενισχύσει τις δημόσιες υπηρεσίες και να παραδώσει είδη πρώτης ανάγκης.
Το έδαφος και οι μετασεισμοί δημιουργούν προκλήσεις για τους διασώστες που αγωνίζονται ενάντια στον χρόνο
Δεδομένης της κλίμακας της καταστροφής, εξειδικευμένες ομάδες από τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Μεξικό, την Κολομβία, την Ισπανία και άλλες χώρες άρχισαν να κινητοποιούνται προς τη Βενεζουέλα σε συντονισμό με τις τοπικές αρχές και τα Ηνωμένα Έθνη.
Το έδαφος, ωστόσο, παραμένει δύσκολο. Οι συνεχείς μετασεισμοί και η έλλειψη βαρέων μηχανημάτων επιβραδύνουν τις επιχειρήσεις σε κρίσιμες περιοχές, ενώ ολόκληρες κοινότητες συνεχίζουν να καθαρίζουν μόνες τους τα συντρίμμια.
Νοσοκομείο του Καράκας δέχεται μεγάλη εισροή ασθενών και δωρεών μετά τους σεισμούς
Το νοσοκομείο Domingo Luciani στο ανατολικό Καράκας είδε μεγάλη εισροή ασθενών και ανθρώπων που έφεραν διάφορες δωρεές την Παρασκευή μετά τους καταστροφικούς σεισμούς της Τετάρτης , επιβεβαίωσε το CNN.
Μέσα στο νοσοκομείο, παρατηρήθηκε συνεχής ροή ιατρικού προσωπικού που φρόντιζε τους τραυματίες, καθώς και εργάτες με υλικά για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από τη σεισμική δραστηριότητα.
Το νοσοκομείο Domingo Luciani, το οποίο ανήκει στον δημόσιο τομέα, βρίσκεται στο Petare, μια ενοριακή γειτονιά στην πολιτεία Miranda.
Η Νότια Διοίκηση των ΗΠΑ δεσμεύεται να στηρίξει τον λαό της Βενεζουέλας
Βοήθεια από τη διεθνή κοινότητα
Σχεδόν 48 ώρες μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς, ομάδες διάσωσης από 17 χώρες καταφθάνουν στις πληγείσες περιοχές της Βενεζουέλας, όπου το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης βρίσκεται στα πρόθυρα κατάρρευσης.
Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν την Παρασκευή ότι θα αναπτύξουν μια αποστολή 250 μελών στην πληγείσα ζώνη, αφού προσέφεραν 150 εκατομμύρια δολάρια και έστειλαν στην περιοχή δύο πολεμικά πλοία, μεταγωγικά αεροσκάφη και ελικόπτερα.
Σωστικά συνεργεία από το Ελ Σαλβαδόρ, το Μεξικό, την Κολομβία και την Ελβετία ήταν από τα πρώτα που έφθασαν στη Βενεζουέλα.
Μπροστά από ένα συγκρότημα πολυκατοικιών που ισοπεδώθηκε στη Λα Γουάιρα, ο επικεφαλής μιας ομάδας διασωστών από τη Χιλή, ο Ναντιομάρ Πολάνκο, εκτίμησε ότι υπάρχουν «δυστυχώς, ελάχιστες ελπίδες να βρεθούν επιζώντες». Οι διασώστες της ομάδας του ήταν οι πρώτοι που έφτασαν στο σημείο και πλέον επικεντρώνονται στην αναζήτηση και την ανάσυρση «ανθρώπων που είναι ήδη νεκροί», πρόσθεσε.
Τουλάχιστον 28 άνθρωποι πορτογαλικής καταγωγής, δύο Βραζιλιάνοι, ένας Ιταλοβενεζουελάνος και δύο Κινέζοι είναι μεταξύ των νεκρών. Η Ισπανία έχει επιβεβαιώσει τον θάνατο πέντε πολιτών της.