Επιμέλεια: Γιάννης Παναγιωτακόπουλος

Η συνάντηση που έγινε μεταξύ του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Ουκρανού ομολόγου του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, χαρακτηρίστηκε από το CNN ως τεταμένη, άβολη αλλά ειλικρινής.

Η γραμμή Τραμπ, την οποία φέρεται να έχει εκφράσει και στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, είναι ότι ο πόλεμος πρέπει να σταματήσει με την διαμορφωμένη επί του πεδίου κατάσταση να παραμείνει ως έχειν. Αυτό σημαίνει ότι η Ουκρανία θα πρέπει να συμφωνήσει να παραδώσει στην Ρωσία όσα εδάφη έχει καταλάβει.

Μετά το τέλος της συνάντησης, ο Τραμπ άσκησε πίεση για κατάπαυση του πυρός με βάση την τρέχουσα γραμμή του μετώπου και ζήτησε να σταματήσει το αιματοκύλισμα. Παράλληλα, έκανε ξεκάθαρο ότι οι ΗΠΑ δεν προτίθενται να παραδώσουν πυραύλους Tomahawk στο Κίεβο.

Σύμφωνα με πηγές του Axios, η συνάντηση ήταν από δύσκολη έως κακή. «Κανείς δεν φώναξε, αλλά ο Τραμπ ήταν σκληρός», είπε η πρώτη πηγή. «Ο Τραμπ έκανε αρκετές έντονες δηλώσεις κατά τη διάρκεια της συζήτησης και σε ορισμένες στιγμές η ατμόσφαιρα έγινε συναισθηματικά φορτισμένη», ανέφερε η δεύτερη πηγή.

Η συνάντηση τερματίστηκε απότομα ύστερα από περίπου 2 ώρες και 30 λεπτά, με τον Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει: «Νομίζω πως τελειώσαμε. Ας δούμε τι θα γίνει την επόμενη εβδομάδα».

Speaking from the White House alongside Ukrainian President Volodymyr Zelensky, President Donald J. Trump states: “It’s an honor to be here with a very strong leader, a man who’s been through a lot, a man who I have gotten to know very well and we’ve gotten along really very… pic.twitter.com/heWZ211G9M — OSINTdefender (@sentdefender) October 17, 2025

Σύμφωνα με έναν αξιωματούχο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, είπε σε όσους τον περιβάλλουν ότι αυτό οφειλόταν στις «πραγματικότητες της σύγκρουσης», υποστηρίζοντας ότι υπήρχε υπερβολική καταστροφή και πάρα πολλά θύματα.

«Πρέπει να σταματήσουν αμέσως τον πόλεμο με βάση τη γραμμή του μετώπου»

Στα τελευταία του σχόλια ο Αμερικανός πρόεδρος, λίγες ώρες μετά τη συνάντησή του με τον Ουκρανό ομόλογό του, μιλώντας στους δημοσιογράφους κατά την προσγείωσή του στο Γουέστ Παλμ Μπιτς της Φλόριντα. ανέφερε ξεκάθαρα:

«Κατά τη γνώμη μου, πρέπει να σταματήσουν αμέσως τον πόλεμο με βάση τη γραμμή του μετώπου, όπου κι αν βρίσκεται. Διαφορετικά, είναι πολύ περίπλοκο. Δεν θα καταφέρετε ποτέ να το καταλάβετε. Σταματήστε στη γραμμή του μετώπου».

«Και οι δύο πλευρές πρέπει να πάνε σπίτι, να πάνε στις οικογένειές τους, να σταματήσουν τους σκοτωμούς. Και αυτό πρέπει να είναι όλο», πρόσθεσε ο Τραμπ, λέγοντας ότι είχε επικοινωνήσει αυτό το συναίσθημα και στους δύο ξένους ηγέτες.

Νωρίτερα είχε αναρτήσει στο Truth Social την εξής δήλωση:

«Η συνάντηση με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ήταν πολύ ενδιαφέρουσα και εγκάρδια, αλλά του είπα, όπως επίσης πρότεινα έντονα στον πρόεδρο Πούτιν, ότι είναι καιρός να σταματήσουν οι σκοτωμοί και να γίνει μια ΣΥΜΦΩΝΙΑ!

Αρκετό αίμα έχει χυθεί, τα εδαφικά όρια καθορίζονται από τον πόλεμο και τα κότσια. Πρέπει να σταματήσουν εκεί που βρίσκονται. Ας διεκδικήσουν και οι δύο τη νίκη κι ας αποφασίσει η Ιστορία! Όχι άλλους πυροβολισμούς, όχι άλλους θανάτους, όχι άλλες τεράστιες και μη βιώσιμες δαπάνες. Αυτός είναι ένας πόλεμος που δεν θα είχε ξεκινήσει ποτέ αν ήμουν Πρόεδρος. Χιλιάδες άνθρωποι σφαγιάζονται κάθε εβδομάδα — ΟΧΙ ΑΛΛΕΣ ΣΦΑΓΕΣ, ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΣΑΣ ΕΝ ΕΙΡΗΝΗ!»

The meeting with President Volodymyr Zelenskyy of Ukraine was very interesting, and cordial, but I told him, as I likewise strongly suggested to President Putin, that it is time to stop the killing, and make a DEAL! Enough blood has been shed, with property lines being defined by… — Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) October 17, 2025

Γιατί τα Tomahawk είναι και τεχνικά δύσκολο να παραδοθούν στην Ουκρανία

Ο Τραμπ ξεκαθάρισε ότι δεν προτίθεται να δώσει τους πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς Tomahawk που μπορούν να φτάσουν βαθιά μέσα στη Ρωσία, τους οποίους επιτακτικά ζητούσε το Κίεβο. «Του χρειαζόμαστε για την δικιά μας άμυνα» ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος, προσθέτοντας ότι «Και χωρίς τους Tomahawk μπορεί να τελειώσει ο πόλεμος».

Σύμφωνα με το BBC, αυτό δεν αποτελεί απαραίτητα μια υπεκφυγή από την μεριά των ΗΠΑ, καθώς πράγματι δεν διαθέτουν πολλούς χερσαίους εκτοξευτές των εν λόγω πυραύλων.

Εκδόσεις πυραύλων με αεροεκτοξεύσεις και χερσαίες εκτοξεύσεις αναπτύχθηκαν τη δεκαετία του 1970, αλλά ο πυραύλος Tomahawk με αεροεκτοξεύσεις έχασε από τους ανταγωνιστές και η χερσαία έκδοση απαγορεύτηκε από τη Συνθήκη για τις Πυρηνικές Δυνάμεις Μεσαίου Βεληνεκούς (INF).

Το 2019, η Συνθήκη INF έπαψε να ισχύει και οι ΗΠΑ άρχισαν να αναβιώνουν το πρόγραμμα χερσαίων κινητών εκτοξευτών Tomahawk.

Το νέο σύστημα ονομάζεται Typhon και τέθηκε σε υπηρεσία με τον Στρατό των ΗΠΑ το 2023. Επί του παρόντος, ο στρατός των ΗΠΑ διαθέτει τουλάχιστον δύο εκτοξευτές Typhon, αλλά είναι απίθανο να έχει πολλούς περισσότερους.

«Συνεπώς, όταν συζητάμε την πιθανότητα μεταφοράς πυραύλων Tomahawk στην Ουκρανία, πρέπει να εξετάσουμε εάν οι Αμερικανοί μπορούν να παραδίδουν όπλα που μόλις άρχισαν να παράγουν», αναφέρει ο Pavel Aksenov του BBC.

Ζελένσκι: «Πάνω από δύο ώρες μιας ουσιαστικής συζήτησης με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών»

Από την μεριά του, σε ανάρτησή του στο Χ, ο πρόεδρος της Ουκρανίας έκανε λόγο για «ουσιαστική συζήτηση», η οποία μπορεί να βοηθήσει ώστε να τερματιστεί η σύγκρουση.

«Πάνω από δύο ώρες μιας ουσιαστικής συζήτησης με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών που μπορεί πραγματικά να βοηθήσει να έρθει αυτός ο πόλεμος πιο κοντά στο τέλος του. Συζητήσαμε όλα τα βασικά ζητήματα – τις θέσεις μας στο πεδίο της μάχης, τις δυνατότητες μεγάλου βεληνεκούς και την αεράμυνα, και, φυσικά, τις διπλωματικές προοπτικές. Η Ρωσία πρέπει να τερματίσει την επιθετικότητα που ξεκίνησε και συνεχίζει να παρατείνει σκόπιμα. Βασιζόμαστε στην πίεση των Ηνωμένων Πολιτειών», ανέφερε, χωρίς να σχολιάσει περεταίρω τα παραπάνω.

Over two hours of a pointed conversation with the President of the United States @POTUS that can really help bring this war closer to an end. We discussed all key issues – our positions on the battlefield, long-range capabilities and air defense, and, of course, diplomatic… pic.twitter.com/5EeXv9AYg7 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 17, 2025

Πηγές: CNN, BBC, AXIOS, Ertnews