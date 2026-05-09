Επιμέλεια: Γιάννα Μυράτ

Ο Ντόναλντ Τραμπ πέτυχε να αρπάξει το απόθεμα υψηλού εμπλουτισμένου ουρανίου μιας χώρας – αν και αυτή η χώρα δεν είναι το Ιράν.

Την Παρασκευή, το Υπουργείο Ενέργειας των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι «χάρη στην αποφασιστική ηγεσία του Προέδρου Τραμπ» αφαιρέθηκαν 13,5 κιλά ουρανίου από έναν παλαιό ερευνητικό αντιδραστήρα στη Βενεζουέλα.

Το υπουργείο χαρακτήρισε την κοινή επιχείρηση, στην οποία συμμετέχουν το Ηνωμένο Βασίλειο, οι ΗΠΑ και η Βενεζουέλα, «μια νίκη για την Αμερική, τη Βενεζουέλα και τον κόσμο».

«Η ασφαλής απομάκρυνση όλου του εμπλουτισμένου ουρανίου από τη Βενεζουέλα στέλνει ένα άλλο μήνυμα στον κόσμο μιας ανακαινισμένης και ανανεωμένης Βενεζουέλας», είπε ο διαχειριστής της Εθνικής Διοίκησης Πυρηνικής Ασφάλειας του τμήματος Μπράντον Γουίλιαμς.

Παρά τη δραματική γλώσσα γύρω από την επιχείρηση, το υλικό δεν είχε δημοσίως συνδεθεί με καμία επικείμενη απειλή. Το ουράνιο προέρχεται από έναν αντιδραστήρα της εποχής του Ψυχρού Πολέμου κοντά στο Καράκας που ιδρύθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος «Atoms for Peace» που διήρκεσε από τα μέσα της δεκαετίας του 1950 έως τη δεκαετία του 1970.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας δήλωσε ότι το ουράνιο «μεταφέρθηκε με σιγουριά και ασφάλεια από ξηρά και θάλασσα από τη Νότια στη Βόρεια Αμερική» μετά από «μια περίπλοκη και ευαίσθητη επιχείρηση».

Μεταφέρθηκε σε ένα συγκρότημα του Υπουργείου Ενέργειας στη Νότια Καρολίνα, έχοντας απομακρυνθεί από την πρωτεύουσα της Βενεζουέλας, το Καράκας.

Το Υπουργείο Ενέργειας ισχυρίστηκε ότι η επιχείρηση έστειλε «άλλο ένα μήνυμα στον κόσμο μιας ανακαινισμένης και ανανεωμένης Βενεζουέλας».

Μετά την αμφιλεγόμενη απόφαση του Τραμπ να διατάξει τη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, στις 3 Ιανουαρίου ο Λευκός Οίκος επανεκκίνησε τις σχέσεις με τους μακροχρόνιους αντιπάλους του στο Καράκας.

Ο Τραμπ αφού αναγνώρισε την αντιπρόεδρο του Μαδούρο, Ντέλσι Ροντρίγκες, απείλησε την μεταβατική ηγέτη της Βενεζουέλας με ακόμη χειρότερη μοίρα από τον Μαδούρο, εάν δεν συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις των ΗΠΑ, και ξεκίνησε το άνοιγμα της χώρας στις αμερικανικές εταιρείες ενέργειας και εξόρυξης.

Μια σειρά από κορυφαίους αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ έχουν πετάξει στη Βενεζουέλα, συμπεριλαμβανομένου του διευθυντή της CIA, Τζον Ράτκλιφ, και στα τέλη του περασμένου μήνα μια εμπορική πτήση των ΗΠΑ μεταξύ των δύο χωρών προσγειώθηκε στη χώρα της Νότιας Αμερικής για πρώτη φορά σε περισσότερα από επτά χρόνια. Πρόσφατα άνοιξε ξανά η πρεσβεία των ΗΠΑ.

Οι επικεφαλής επιχειρήσεων γιόρτασαν την έναρξη μιας νέας εποχής εμπορικών σχέσεων μεταξύ των ΗΠΑ και της Βενεζουέλας, η οποία διαθέτει τα μεγαλύτερα αποδεδειγμένα αποθέματα πετρελαίου στον κόσμο.

Ακόμη και στο αποκορύφωμα της εχθρότητας της Ουάσιγκτον προς τον Μαδούρο, οι κατηγορίες των ΗΠΑ κατά του Καράκας επικεντρώθηκαν στο λαθρεμπόριο ναρκωτικών και τη διαφθορά, όχι σε οποιαδήποτε πυρηνική απειλή της Βενεζουέλας για την αμερικανική πατρίδα.

Η ανακοίνωση της απομάκρυνσης έρχεται καθώς οι ΗΠΑ έχουν φτάσει σε αδιέξοδο με το Ιράν σχετικά με το πολύ μεγαλύτερο απόθεμα εμπλουτισμένου ουρανίου, που υπολογίζεται σε περίπου 440 κιλά, το οποίο ο Τραμπ έχει επανειλημμένα περιγράψει ως σημαντική απειλή για την ασφάλεια των ΗΠΑ.

Η Ουάσιγκτον ζήτησε από το Ιράν να παραδώσει ή να αραιώσει τα αποθέματά της σε υψηλά εμπλουτισμένο ουράνιο, πιέζοντας για μακροπρόθεσμη αναστολή του εμπλουτισμού μαζί με αυστηρά μέτρα επαλήθευσης.

Μέχρι στιγμής αυτές οι προσπάθειες έχουν αποτύχει. Ιρανοί αξιωματούχοι έχουν απορρίψει αυτές τις απαιτήσεις ως «μαξιμαλιστικές», επιμένοντας ότι ο εμπλουτισμός είναι κυριαρχικό δικαίωμα βάσει της Συνθήκης για τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων.