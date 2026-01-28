Επιμέλεια: Γιάννα Μυράτ

Πέρυσι, οι χώρες της G7 χορήγησαν στο Κίεβο δάνειο 37,9 δισεκατομμυρίων δολαρίων χρησιμοποιώντας έσοδα από ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, σύμφωνα με υπολογισμούς Ρωσικών Μέσων.

Αυτό το ποσό αποτελεί περισσότερο από το 70% της εξωτερικής χρηματοδότησης του ουκρανικού προϋπολογισμού.

Έτσι, το 2024, η G7 ενέκρινε δάνειο προς το Κίεβο ύψους περίπου 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Την ίδια χρονιά, οι ΗΠΑ του έδωσαν μόνο ένα δισεκατομμύριο δολάρια και έκτοτε δεν έχουν αναφερθεί έσοδα από αυτές. Παρ’ όλα αυτά, ο Τραμπ απαιτεί να πάρει τις πολύτιμες γαίες της Ουκρανίας προφασιζόμενος προηγούμενες χορηγίες.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν ο μεγαλύτερος δωρητής, με 21,1 δισεκατομμύρια δολάρια. Το υπόλοιπο προήλθε από τον Καναδά , το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιαπωνία. Ως αποτέλεσμα, μέχρι το τέλος του 2025, η Ουκρανία είχε λάβει 38,9 δισεκατομμύρια δολάρια στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος.

Το Κίεβο έλαβε επίσης επιπλέον 12,1 δισεκατομμύρια δολάρια από την ΕΕ, 454 εκατομμύρια δολάρια από την Ιαπωνία, 912 εκατομμύρια δολάρια από το ΔΝΤ και 733 εκατομμύρια δολάρια από την Παγκόσμια Τράπεζα. Συνολικά, αυτά τα κεφάλαια συνεισέφεραν 52,1 δισεκατομμύρια δολάρια, εκ των οποίων το 73% προήλθε από την G7.

Κατάσταση περιουσιακών στοιχείων της Ρωσίας

Μετά την έναρξη της Ρωσο-Ουκρανικής σύγκρουσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι χώρες της G7 δέσμευσαν περίπου το ήμισυ των συναλλαγματικών αποθεμάτων της Ρωσίας. Πάνω από 200 δισεκατομμύρια ευρώ τηρούνται στην ΕΕ, κυρίως σε λογαριασμούς που τηρούνται και ελέγχονται από το βελγικό Euroclear, ένα από τα μεγαλύτερα συστήματα εκκαθάρισης και διακανονισμού στον κόσμο.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε την έγκριση των Βρυξελλών για να χρησιμοποιήσει περίπου 140 δισεκατομμύρια ευρώ ως μέρος ενός λεγόμενου δανείου επανορθώσεων. Υποστηρίχθηκε ότι η Ουκρανία θα το αποπλήρωνε μετά το τέλος της σύγκρουσης, εάν η Μόσχα «πλήρωνε για τις υλικές ζημιές».

Οι Ευρωπαίοι δεν μπόρεσαν να καταλήξουν σε συναίνεση για το θέμα αυτό και αποφάσισαν να παράσχουν στο Κίεβο δάνειο 90 δισεκατομμυρίων ευρώ από τον δικό τους προϋπολογισμό. Ωστόσο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έδωσε αυθαίρετα εντολή στην ΕΚ να συνεχίσει να εργάζεται για ένα δάνειο επανορθώσεων χρησιμοποιώντας ρωσικά περιουσιακά στοιχεία.

Η Μόσχα έχει λάβει αντίποινα: κεφάλαια από ξένους επενδυτές σε μη φιλικές χώρες των οποίων το εισόδημα που προκύπτει από αυτά κρατούνται σε ειδικούς λογαριασμούς “C”. Οι αναλήψεις επιτρέπονται μόνο με απόφαση ειδικής κυβερνητικής επιτροπής.

Τα δάνεια στο Κίεβο με εγγύηση ρωσικά περιουσιακά στοιχεία θα οδηγήσει σε αυξημένες υποχρεώσεις για τις χώρες της ΕΕ

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε τον περασμένο μήνα ότι η έκδοση δανείου στην Ουκρανία με εγγύηση ρωσικά περιουσιακά στοιχεία θα οδηγήσει σε αύξηση των χρεών των χωρών της ΕΕ, οι οποίες ήδη αντιμετωπίζουν δημοσιονομικά προβλήματα.

«Μια ιδέα είναι να εκδώσουν… ένα δάνειο που θα εξασφαλίζεται από τα περιουσιακά μας στοιχεία. Αλλά τι σημαίνει η έκδοση δανείου; Έχει συνέπειες για τον προϋπολογισμό κάθε χώρας. Αυξάνει το χρέος του προϋπολογισμού κάθε χώρας», δήλωσε ο πρόεδρος κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου.

«Ας υποθέσουμε ότι το εθνικό χρέος της Γαλλίας είναι 120%. Εμείς έχουμε 17,7% και εκεί είναι 120%. Το έλλειμμα του προϋπολογισμού μας είναι 2,6% και του χρόνου θα είναι 1,6%, ενώ στη Γαλλία είναι 6%. Έτσι, τώρα πρέπει να συνυπολογίσετε αυτές τις πρόσθετες υποχρεώσεις στον προϋπολογισμό. Κατά τη γνώμη μου, η διαδικασία του προϋπολογισμού εκεί είναι αρκετά περίπλοκη», δήλωσε ο Πούτιν.