Την ώρα που οι αστυνομικές Αρχές συνεχίζουν να ερευνούν το κίνητρο της 18χρονης δράστιδας, η μικρή κοινότητα του Tumbler Ridge στη Βρετανική Κολομβία παραμένει βυθισμένη στο πένθος για τα θύματα του αιματηρού περιστατικού.

Η δράστιδα ήταν η 18χρονη Τζέσι Βαν Ρούτσελαρ, η οποία, σύμφωνα με την αστυνομία, είχε απασχολήσει επανειλημμένα τις αρχές στο παρελθόν για ζητήματα που αφορούσαν την ψυχική της υγεία. Όπως ανέφερε ο αναπληρωτής επιθεωρητής της αστυνομίας της Βρετανικής Κολομβίας, Ντουέιν ΜακΝτόναλντ, οι αστυνομικοί είχαν μεταβεί πολλές φορές τα τελευταία χρόνια στην οικογενειακή της κατοικία προκειμένου να αξιολογήσουν σχετικές ανησυχίες. Πριν από περίπου δύο χρόνια είχαν κατασχεθεί πυροβόλα όπλα από το σπίτι της, τα οποία αργότερα επιστράφηκαν στον ιδιοκτήτη τους, χωρίς να διευκρινιστεί ποιος ήταν.

This is Jesse Van Rootselaar – The 18 Year Old Trans Shooter who murdered at least 10 people at Tumbler Ridge School yesterday in Canada. Instead of dealing with his obvious mental health issues – Canadian health authorities convinced Jesse he was Trans & pumped him full of… pic.twitter.com/sv5WhD5x9l — Concerned Citizen (@BGatesIsaPyscho) February 12, 2026



Η 18χρονη, η οποία είχε γεννηθεί άνδρας και τα τελευταία έξι χρόνια αυτοπροσδιοριζόταν ως γυναίκα, διέθετε άδεια οπλοκατοχής, που είχε λήξει το 2024. Οι καναδικοί νόμοι περί οπλοκατοχής είναι αυστηρότεροι σε σχέση με τις ΗΠΑ, ωστόσο επιτρέπουν την κατοχή όπλων υπό προϋποθέσεις και με σχετική άδεια. Η Βαν Ρούτσελαρ είχε φοιτήσει στο λύκειο όπου σημειώθηκε η επίθεση, αλλά είχε εγκαταλείψει το σχολείο, πριν από τέσσερα χρόνια. Μετά το μακελειό, έδωσε τέλος στη ζωή της.

Από την επίθεση σκοτώθηκαν συνολικά εννέα άνθρωποι. Μεταξύ των θυμάτων ήταν η 39χρονη μητέρα της δράστιδας και ο 11χρονος ετεροθαλής αδελφός της, τους οποίους σκότωσε πρώτα στο σπίτι τους. Στη συνέχεια, στο σχολείο, πυροβόλησε και σκότωσε μία 39χρονη δασκάλα, τρεις 12χρονες μαθήτριες, έναν 12χρονο και έναν 13χρονο μαθητή. Δεκάδες ακόμη τραυματίστηκαν, με δύο από αυτούς να νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση. Ανάμεσά τους και η 12χρονη Μάγια, η οποία δίνει μάχη για τη ζωή της έπειτα από τραύματα στον λαιμό και το κεφάλι, όπως ανέφερε η μητέρα της σε ανάρτησή της στο Facebook.

🚨 IT’S CONFIRMED: The Tumbler Ridge School shooter who kiIIed 10 in Canada has been identified as 17-year-old TRANS Jesse Strang SO freaking predictable. He started transitioning at 15 and was prescribed HEAVY SSRIs. Wokeism KlLLS. pic.twitter.com/qO9TIq5RwS — Nick Sortor (@nicksortor) February 11, 2026

Ο 12χρονος Έιμπελ Μουάνσα συγκαταλέγεται επίσης στα θύματα. Ο πατέρας του, σε συγκινητική ανάρτηση, ανέφερε πως μεγάλωσε τον γιο του μαθαίνοντάς του να σέβεται τους μεγαλύτερους, να εργάζεται σκληρά και να δίνει προτεραιότητα στις σπουδές του. Ανάμεσα στα παιδιά που έχασαν τη ζωή τους ήταν και η 12χρονη Κάιλι Μέι Σμιθ, όπως γνωστοποίησε η θεία της, Σάνον Ντάικ, καλώντας τον κόσμο να προσευχηθεί για τις οικογένειες που πενθούν.

Journalism is meant to clarify reality, not reshape it. The deceased suspect in one of Canada’s worst mass shootings is 18-year-old Jesse Strang, a biological male who ID’s as transgender. Yet all legacy press describes the killer as “female.”

Facts should come before ideology pic.twitter.com/mxp6bs5lSn — Gerald Posner (@geraldposner) February 11, 2026

Το χρονικό της τραγωδίας ξεκίνησε το πρωί της Τρίτης (11/2), όταν η 18χρονη σκότωσε τη μητέρα και τον ετεροθαλή αδελφό της στο σπίτι τους. Ακολούθως μετέβη στο παλιό της σχολείο, όπου άνοιξε πυρ με μακρύκανο όπλο και πιστόλι, τα οποία εντοπίστηκαν αργότερα από τις αρχές στον χώρο. Η επίθεση προκάλεσε πανικό και αιματοχυσία, πριν η ίδια θέσει τέλος στη ζωή της. Οι αρχές εκτιμούν ότι έδρασε μόνη της, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν εντοπιστεί στοιχεία που να υποδεικνύουν συγκεκριμένο στόχο ή σαφές κίνητρο.

It’s just beyond mind blowing that the Canadian police are calling the transgender mass shooter, who murdered a hunch of kids, female because that’s what HE wanted to be called. 🤯🤯🤯 pic.twitter.com/9Skrgo8YGm — leilani dowding 🌸🚜 ☮️ (@LeilaniDowding) February 12, 2026



Η τραγωδία έχει συγκλονίσει την πόλη των περίπου 2.400 κατοίκων. Ο δήμαρχος Ντάριλ Κρακόφκα χαρακτήρισε την κοινότητα «σαν μια μεγάλη οικογένεια», υπογραμμίζοντας τους στενούς δεσμούς που τη συνδέουν. Σε εθνικό επίπεδο, ο πρωθυπουργός του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ, εμφανώς συγκλονισμένος, δήλωσε ότι η χώρα θα ξεπεράσει το σοκ και θα αντλήσει διδάγματα από την τραγωδία. Ακύρωσε προγραμματισμένη επίσκεψή του στη Γερμανία και ζήτησε να κυματίζουν μεσίστιες οι σημαίες σε όλα τα κυβερνητικά κτίρια για επτά ημέρες, ενώ στη Βουλή των Κοινοτήτων τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή.

A 12-year-old child is among the 25 wounded in the mass school sh—ting by a trans-identifying gunman in Tumbler Ridge, B.C. The girl, Maya, suffered gunshot wounds to the head and neck. Police referred to the deceased shooter as a “female in a dress” and have refused to identify… pic.twitter.com/AlzZ72GOPm — Andy Ngo (@MrAndyNgo) February 11, 2026



Πρόκειται για μία από τις φονικότερες επιθέσεις στην ιστορία του Καναδά. Συγκρίσιμη σε μέγεθος ήταν η επίθεση του Απριλίου 2020 στη Νέα Σκωτία, όταν 51χρονος άνδρας σκότωσε 22 ανθρώπους μέσα σε 13 ώρες, καθώς και το μακελειό στην Πολυτεχνική Σχολή του Μόντρεαλ το 1989, όπου 14 φοιτήτριες έχασαν τη ζωή τους.