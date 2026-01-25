Ανώτατος αξιωματικός του κινεζικού στρατού κατηγορείται ότι διέρρευσε πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα πυρηνικών όπλων της χώρας του στις ΗΠΑ, όπως αποκαλύπτει ρεπορτάζ της Wall Street Journal.

Ο ίδιος κατηγορείται επίσης για αποδοχή δωροδοκιών για επίσημες πράξεις, συμπεριλαμβανομένης της προαγωγής ενός αξιωματικού σε υπουργό Άμυνας, σύμφωνα με πηγές με γνώση του κατηγορητηρίου.

Οι πηγές επικαλούνται ενημέρωση, στην οποία παρευρέθηκαν το Σάββατο το πρωί ορισμένοι από τους ανώτατους αξιωματικούς του στρατού. Το briefing πραγματοποιήθηκε λίγο πριν ανακοινωθεί από το κινεζικό υπουργείο Εθνικής Άμυνας, η έναρξη έρευνας για τον στρατηγό Ζανγκ Γιούσια, ο οποίος κάποτε θεωρούνταν ο πιο έμπιστος στρατιωτικός σύμμαχος του Κινέζου ηγέτη Σι Τζινπίνγκ.

Πηγές ανέφεραν ότι ο Ζανγκ ερευνάται για φερόμενο σχηματισμό πολιτικών κλικών, μια φράση που περιγράφει τις προσπάθειες δημιουργίας δικτύων επιρροής που υπονομεύουν την ενότητα του κόμματος, και για κατάχρηση εξουσίας εντός του ανώτατου στρατιωτικού οργάνου λήψης αποφάσεων του Κομμουνιστικού Κόμματος, γνωστού ως Κεντρική Στρατιωτική Επιτροπή.

Οι Αρχές εξετάζουν επίσης την εποπτεία του επί ενός ισχυρού οργανισμού που είναι υπεύθυνος για την έρευνα, την ανάπτυξη και την προμήθεια στρατιωτικού εξοπλισμού. Σύμφωνα με τις πηγές που επικαλείται η WSJ, o Ζανγκ φέρεται να έχει δεχτεί τεράστια χρηματικά ποσά σε αντάλλαγμα για προαγωγές στο σύστημα προμηθειών με μεγάλο προϋπολογισμό.

Η πιο συγκλονιστική κατηγορία που αποκαλύφθηκε κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης που έγινε κεκλεισμένων των θυρών, σύμφωνα με τις πηγές, ήταν ότι ο Ζανγκ είχε διαρρεύσει βασικά τεχνικά δεδομένα σχετικά με τα πυρηνικά όπλα της Κίνας στις ΗΠΑ.

Ορισμένα στοιχεία εναντίον του Ζανγκ προήλθαν από τον Γου Τζούν, τον πρώην γενικό διευθυντή της China National Nuclear Corp., μιας κρατικής εταιρείας που εποπτεύει όλες τις πτυχές των πολιτικών και στρατιωτικών πυρηνικών προγραμμάτων της Κίνας, σύμφωνα με άτομα με γνώση του θέματος. Το Πεκίνο ανακοίνωσε την περασμένη Δευτέρα την έναρξη έρευνας εναντίον του Γκου για υποψίες σοβαρών παραβιάσεων της κομματικής πειθαρχίας και των κρατικών νόμων.

Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης του Σαββάτου, οι Αρχές αποκάλυψαν ότι η έρευνα για τον Γου έχει συνδέσει τον Ζανγκ με ένα περιστατικό παραβίασης ασφαλείας στον πυρηνικό τομέα της Κίνας, ανέφεραν οι ίδιες πηγές. Λεπτομέρειες σχετικά με την παραβίαση δεν αποκαλύφθηκαν κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης, σημείωσαν.

Σε δήλωση του στην εφημερίδα, ο Λιου Πένγκγιου, εκπρόσωπος της κινεζικής πρεσβείας στην Ουάσινγκτον, ανέφερε ότι η απόφαση του κόμματος να ερευνήσει τον Ζανγκ υπογραμμίζει ότι η ηγεσία διατηρεί “μια προσέγγιση πλήρους διαφάνειας και μηδενικής ανοχής στην καταπολέμηση της διαφθοράς”.

Ορισμένοι αναλυτές υποστηρίζουν ότι η τελευταία εκστρατεία του προέδρου Σι κατά της διαφθοράς στις ένοπλες δυνάμεις σηματοδοτεί την πιο επιθετική αποδόμηση της στρατιωτικής ηγεσίας της Κίνας από την εποχή του Μάο Τσε Τουνγκ.

Όπως και ο Σι, ο Ζανγκ, μέλος του Πολιτικού Γραφείου του κόμματος, είναι ένας από τους “πρίγκιπες” της Κίνας, όπως είναι γνωστοί οι απόγονοι των υψηλόβαθμων αξιωματούχων του κόμματος. Ο πατέρας του Ζανγκ πολέμησε στο πλευρό του πατέρα του Σι κατά τη διάρκεια του κινεζικού εμφυλίου πολέμου που οδήγησε στην κατάληψη της εξουσίας από τις κομμουνιστικές δυνάμεις του Μάο το 1949, και οι δύο άνδρες ανέλαβαν αργότερα υψηλές θέσεις.

“Αυτή η κίνηση είναι άνευ προηγουμένου στην ιστορία του κινεζικού στρατού και αντιπροσωπεύει την πλήρη εξόντωση της ανώτατης διοίκησης”, δήλωσε ο Κρίστοφερ Τζόνσον, επικεφαλής της China Strategies Group.

Η ενημέρωση του Σαββάτου συνέδεσε επίσης την πτώση του Ζανγκ με την προώθηση του πρώην υπουργού Άμυνας Λι Σανγκφου. Ο Ζανγκ φέρεται να βοήθησε στην προώθηση του Λι με αντάλλαγμα μεγάλες δωροδοκίες, σύμφωνα με τις πηγές.

Η πτώση του Λι ξεκίνησε το 2023, όταν εξαφανίστηκε από τη δημόσια σκηνή και αργότερα απομακρύνθηκε από τη θέση του υπουργού Άμυνας. Το κόμμα τον απέπεμψε τον επόμενο χρόνο για διαφθορά.

Στο πλαίσιο της εκστρατείας του, ο Σι ανέθεσε σε μια task force να διεξαγάγει ενδελεχή έρευνα για τη θητεία του Ζανγκ ως διοικητή της Στρατιωτικής Περιφέρειας Σενγιάνγκ, από το 2007 έως το 2012. Η ομάδα έχει πλέον φτάσει στη βορειοανατολική πόλη Σενγιάνγκ, ανέφεραν οι πηγές, επιλέγοντας να μείνει σε τοπικά ξενοδοχεία και όχι σε στρατιωτικές βάσεις, όπου ο Ζανγκ θα είχε ένα δίκτυο υποστήριξης.

Οι Αρχές έχουν ήδη κατασχέσει κινητά τηλέφωνα από αξιωματικούς που ανέβηκαν στην ιεραρχία μαζί με τον Ζανγκ και τον στρατηγό Λιου Ζενλί, επικεφαλής του Τμήματος Συντονισμού Επιτελείου, η έρευνα του οποίου ανακοινώθηκε επίσης το Σάββατο, ενώ χιλιάδες αξιωματικοί που έχουν σχέσεις με τους δύο άνδρες γίνονται πιθανοί στόχοι.

Η πτώση του Ζανγκ και του Λιου επεκτείνει την πολυετή προσπάθεια του Σι να απομακρύνει αξιωματικούς που θεωρούνται διεφθαρμένοι και πολιτικά αναξιόπιστοι.

Πηγή: Wall Street Journal