Μια αποκάλυψη–βόμβα που δίνει νέες διαστάσεις στη φονική επίθεση που πραγματοποιήθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου της 7ης Οκτωβρίου του 2023, από μέλη της Χαμάς κατά δεκάδων νεαρών ισραηλινών που συμμετείχαν σε φεστιβάλ κοντά στη Λωρίδα της Γάζας, προκύπτει από την έρευνα της ισραηλινής εφημερίδας «Haaretz», η οποία με το συγκεκριμένο δημοσίευμα της, αφήνει έκθετο τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου, στον λαό της χώρας του.

Πιο συγκεκριμένα στο αποκαλυπτικό δημοσίευμα αναφέρεται ξεκάθαρα πως ο Ισραηλινός πρωθυπουργός είχε λάβει επίσημες προειδοποιήσεις ότι η Χαμάς σχεδίαζε μεγάλη επίθεση κατά του Ισραήλ, λίγες ημέρες πριν το μακελειό της 7ης Οκτωβρίου, τις οποίες όμως αγνόησε εντελώς.

Σύμφωνα λοιπόν, με τρεις ξένες ανώτερες πηγές, που επικαλείται η έγκριτη ισραηλινή εφημερίδα, κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας διάρκειας 45 λεπτών που πραγματοποιήθηκε περίπου 10 ημέρες πριν από το φονικό μακελειό στο φεστιβάλ, που υπήρξε η αφορμή για τις πολεμικές επιχειρήσεις που ακολούθησαν, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων Μοχάμεντ Μπιν Ζαγέντ φέρεται να προειδοποίησε τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου ότι ο τότε ηγέτης της Χαμάς, Γιαχιά Σινουάρ, σχεδίαζε μια μεγάλη επιχείρηση εναντίον του Ισραήλ.

Μάλιστα, ο πρόεδρος των ΗΑΕ εξέφρασε την ανησυχία του ότι μια τέτοια επίθεση θα μπορούσε να οδηγήσει σε μεγάλη αιματοχυσία, να αποσταθεροποιήσει την περιοχή και να υπονομεύσει τις «Συμφωνίες του Αβραάμ», σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Όπως υποστηρίζει το δημοσίευμα, ο Νετανιάχου φέρεται να απάντησε πως πίστευε ότι η Χαμάς σκόπευε να δράσει στη Δυτική Όχθη, ωστόσο διαβεβαίωσε τον πρόεδρο των ΗΑΕ ότι το Ισραήλ ήταν προετοιμασμένο για κάθε σενάριο. Μάλιστα, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός δεν ανέφερε την προειδοποίηση αυτή στις ενημερώσεις για θέματα ασφάλειας που προηγήθηκαν της 7ης Οκτωβρίου.

Τόσο ο πρώην επικεφαλής της Σιν Μπετ, Ρόνεν Μπαρ όσο και ο πρώην αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων, Χέρζι Χαλεβί επιβεβαίωσαν στην εφημερίδα «Haaretz», ότι δεν γνώριζαν τίποτα για αυτή τη συζήτηση και τις προειδοποιήσεις, που έλαβε ο Νετανιάχου.

Το δημοσίευμα επικαλείται επίσης έναν στενό σύμβουλο του Μπιν Ζαγέντ, ο οποίος δήλωσε ότι η προειδοποίηση προήλθε από επαφές στις οποίες συμμετείχε ένας Παλαιστίνιος μεσάζων τόσο με τη Χαμάς όσο και με αξιωματούχους των ισραηλινών υπηρεσιών ασφαλείας.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εφημερίδας, τον Σεπτέμβριο του 2023 ο ηγέτης της Χαμάς Γιαχιά Σινουάρ είχε προειδοποιήσει μέσω του μεσάζοντα ότι ετοίμαζε ένα «zilzal», δηλαδή «σεισμό», και περιέγραψε αυτό που σχεδίαζε ως «τη μητέρα όλων των εκπλήξεων» και «μια τρομακτική επιχείρηση».

Το μήνυμα μεταβιβάστηκε τελικά στην ηγεσία των ΗΑΕ και ακολούθως στις 15 Σεπτεμβρίου, στη Σιν Μπετ. Ο πρώην -πλέον- επικεφαλής της Σιν Μπετ, Ρόνεν Μπαρ ενημέρωσε τον Νετανιάχου για την προειδοποίηση του Σινουάρ ενώ οι ανώτεροι αξιωματούχοι του υπουργείου Άμυνας έκαναν αξιολόγηση της κατάστασης ασφαλείας δύο ημέρες αργότερα.

Ο Νετανιάχου αγνόησε και την προειδοποίηση της Αιγύπτου

Ο τότε επικεφαλής της Σιν Μπετ προειδοποίησε ότι το Ισραήλ βρισκόταν «σε πορεία σύγκρουσης» και συνέστησε είτε μια ισχυρή επιθετική ενέργεια, είτε πιο αυστηρά αμυντικά μέτρα στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη, πριν από τις εβραϊκές γιορτές. Ωστόσο, δεν ελήφθη καμία απόφαση.

Αφού η ηγεσία των ΗΑΕ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το Ισραήλ δεν είχε ανταποκριθεί επαρκώς στις πληροφορίες, ο Μπιν Ζαγέντ αποφάσισε να επικοινωνήσει απευθείας με τον Νετανιάχου.

Εκτός από τα Εμιράτα, και ο επικεφαλής των αιγυπτιακών μυστικών υπηρεσιών Αμπάς Καμέλ επικοινώνησε με τον Νετανιάχου περίπου την ίδια περίοδο και τον προειδοποίησε για «κάτι ασυνήθιστο», «μια τρομακτική επιχείρηση» που σχεδίαζε η Χαμάς.

Ο Νετανιάχου φέρεται να απάντησε ότι το Ισραήλ είχε τον έλεγχο της κατάστασης στη Γάζα και επικεντρώνει την προσοχή του και την ανάπτυξη των στρατευμάτων του στη Δυτική Όχθη.

Για «απόλυτο ψέμα» κάνει λόγο το γραφείο του Νετανιάχου

Το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού διέψευσε το ρεπορτάζ απαντώντας: «Είναι απόλυτο ψέμα! Ο πρωθυπουργός Νετανιάχου δεν μίλησε με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων κατά τη συγκεκριμένη περίοδο και δεν έλαβε καμία προειδοποίηση από αυτόν».

Πυρά ομαδόν κατά του Νετανιάχου από τους αντιπάλους του

Μετά τις αποκαλύψεις, ο πρώην πρωθυπουργός και επικεφαλής του κόμματος «B’Yachad», Ναφτάλι Μπένετ, δήλωσε στον ραδιοφωνικό σταθμό 103FM ότι «γνώριζε με βεβαιότητα ότι η δημοσιογραφική έρευνα είναι αληθινή».

«Ο Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων προειδοποίησε τον Νετανιάχου ότι ο Σινουάρ σχεδίαζε μια επιχείρηση. Ο Αμπάς Καμέλ, επικεφαλής της Γενικής Υπηρεσίας Πληροφοριών της Αιγύπτου, προειδοποίησε επίσης τον Νετανιάχου λίγες ημέρες πριν από τη σφαγή ότι σχεδιαζόταν μια μεγάλη επιχείρηση», δήλωσε ο Ναφτάλι Μπένετ. «Δεν θέλω να μιλήσω για τη σχέση μου με κανέναν. Σας λέω ότι γνωρίζω ότι αυτό το γεγονός είναι αληθές», επισήμανε επίσης.

Μπένετ: «Ως πρωθυπουργός φέρει άμεση ευθύνη γι’ αυτή την καταστροφή»

«Ο Νετανιάχου μας οδήγησε τυφλά κατευθείαν σε αυτή την τρομερή καταστροφή. Ήταν τόσο βαθιά βυθισμένος στην αντίληψή του ότι η Χαμάς αποτελούσε πλεονέκτημα, και παρά τις ρητές προειδοποιήσεις που έλαβε, δεν έκανε τίποτα», ανέφερε ακόμη ο πρώην πρωθυπουργός της χώρας.

«Φέρει άμεση ευθύνη γι’ αυτή την καταστροφή, όχι μόνο υπουργική ευθύνη λόγω της ιδιότητάς του ως πρωθυπουργού, αλλά άμεση ευθύνη επειδή ενίσχυσε τη Χαμάς για 15 χρόνια και δεν έκανε τίποτα», τόνισε ακόμη ο Ναφτάλι Μπένετ.

Όταν ρωτήθηκε πώς θα είχε ενεργήσει αν βρισκόταν στη θέση του Νετανιάχου το φθινόπωρο του 2023, ο Ναφτάλι Μπένετ απάντησε: «Σε μια παρόμοια κατάσταση, αν είχα λάβει έστω και το ένα τέταρτο μιας προειδοποίησης όταν ήμουν πρωθυπουργός, θα είχα σπεύσει προς το Νότο. Αυτό κάνω πάντα: συναντώ τους διοικητές και τους στρατιώτες, συγκαλώ τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF) και τον αρχηγό της Σιν Μπετ, αυξάνω την ετοιμότητα και τις άμυνες και προετοιμάζομαι για επιθετική δράση, αν χρειαστεί. Θα έκανα τα πάντα για να προστατεύσω τις ζωές των κατοίκων».

Άιζενκοτ: «Ο ακατάλληλος Νετανιάχου οδήγησε το Ισραήλ τυφλά στην αποτυχία της 7ης Οκτωβρίου»

Από την πλευρά του ο Γκάντι Άιζενκοτ, πρόεδρος του κόμματος «Yashar! with Eisenkot», απάντησε πως οι αποκαλύψεις ενισχύουν τα στοιχεία που δείχνουν ότι ο Νετανιάχου δεν έλαβε μέτρα παρά τις προειδοποιήσεις πριν από τη σφαγή στο φεστιβάλ.

«Όλο και περισσότερα στοιχεία δείχνουν ότι ο Νετανιάχου οδήγησε το Ισραήλ τυφλά στην αποτυχία της 7ης Οκτωβρίου», δήλωσε ο Άιζενκοτ.

«Σύμφωνα με το δημοσίευμα σήμερα το πρωί, έλαβε ρητή προειδοποίηση, λίγες ημέρες πριν τη σφαγή, από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων σχετικά με τις προθέσεις του Σινουάρ, αλλά δεν ενημέρωσε τους επικεφαλής του αμυντικού συστήματος. Ποιος δεν κατάφερε να ξυπνήσει ποιον;», τόνισε ο Γκάντι Άιζενκοτ.

«Όσοι τον περιβάλλουν επαναλαμβάνουν την αξιολύπητη θεωρία της συνωμοσίας και της προδοσίας, επινοώντας την πιο γελοία δικαιολογία στην οποία θα μπορούσε να προσκολληθεί ένας ηγέτης: “Δεν με ξύπνησαν”, και αυτό οφείλεται σε δύο γεγονότα: Γνωρίζει την αλήθεια, τη φοβάται τρομερά και προσπαθεί να αποφύγει την ευθύνη. Ο Νετανιάχου έλαβε δεκάδες προειδοποιήσεις πριν από τις 7 Οκτωβρίου και τις αγνόησε όλες. Είναι ακατάλληλος», σημείωσε.

Ο Άιζενκοτ δήλωσε ότι το κόμμα του θα επιδιώξει τη σύσταση κρατικής επιτροπής έρευνας μετά τη συγκρότηση της επόμενης κυβέρνησης.

«Αμέσως μετά τη συγκρότηση της επόμενης κυβέρνησης, θα συγκροτήσουμε μια κρατική επιτροπή έρευνας που θα διερευνήσει την προηγούμενη δεκαετία, θα διασαφηνίσει τι γνώριζε και τι δεν γνώριζε ο Νετανιάχου, θα ανακαλύψει την αλήθεια και θα αποτρέψει την επόμενη καταστροφή», κατέληξε ο Γκάντι Άιζενκοτ.

Οι νεκροί της 7ης Οκτωβρίου και των αντιποίνων του Ισραήλ

Κατά τη διάρκεια των πρωτοφανών επιθέσεων της 7ης Οκτωβρίου, που παραμένουν από τις πιο τραυματικές στην ιστορία του Ισραήλ, σκοτώθηκαν 1.221 άνθρωποι, σύμφωνα με απολογισμό του Γαλλικού Πρακτορείου με βάση τα επίσημα ισραηλινά στοιχεία.

Η ισραηλινή επίθεση που εξαπολύθηκε σε αντίποινα κατέστρεψε τη Λωρίδα της Γάζας και προκάλεσε τον θάνατο 73.658 ανθρώπων, σύμφωνα με το ελεγχόμενο από τη Χαμάς υπουργείο Υγείας της Γάζας, του οποίου τα στοιχεία θεωρούνται αξιόπιστα από τα Ηνωμένα Έθνη.