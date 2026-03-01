Αποκλεισμένος στο Ντουμπάι βρίσκεται ακόμα ο Ιταλός Υπουργός Άμυνας, Γκουίντο Κροζέτο, μετά την ισραηλινοαμερικανική επιχείρηση κατά του Ιράν, που έχει προκαλέσει αυξημένες εντάσεις στην περιοχή.

Ο Ιταλός Υπουργός είχε προγραμματίσει να επιστρέψει σήμερα με την οικογένειά του, αλλά οι εξελίξεις ανέβαλαν προσωρινά την επιστροφή του.

Νωρίτερα, ο Γκουίντο Κροζέτο συμμετείχε μέσω τηλεδιάσκεψης σε συνεδρίαση που συγκάλεσε η Ιταλίδα Πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, με στόχο την ανάλυση των τελευταίων εξελίξεων και την αξιολόγηση της κατάστασης ασφαλείας.

Ταυτόχρονα, ο Ιταλός Υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι δήλωσε ότι οι Ιταλοί πολίτες που βρίσκονταν στο Ιράν, τουρίστες και εργαζόμενοι, έχουν ήδη εγκαταλείψει τη χώρα με ασφάλεια. Παράλληλα, αναμένεται να οργανωθεί ειδική επιχείρηση ασφαλούς μεταφοράς για Ιταλούς μόνιμους κατοίκους του Ιράν, οι οποίοι έχουν δημιουργήσει οικογένεια και ζουν εκεί για πολλά χρόνια.

Η κατάσταση παραμένει αβέβαιη, με την ιταλική κυβέρνηση να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, ενώ οι διπλωματικές προσπάθειες επικεντρώνονται στη διασφάλιση της ασφάλειας των πολιτών της χώρας στην περιοχή.