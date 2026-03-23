Η «Ζούγκλα» παρουσιάζει κατ’ αποκλειστικότητα συνομιλίες της Μοσάντ, που εντόπισαν υπηρεσίες ασφαλείας, σε μία ηχογράφηση που φέρεται να επικοινωνεί με τους πράκτορες της στο Ιράν στην συχνότητα των βραχέων κυμάτων 7842 kHz.

Πιθανολογείται ότι η συγκεκριμένη εκπομπή γινόταν από την δυτική Ευρώπη στην συχνότητα των 7910 kHz. Προφανώς οι ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες έδιναν κωδικοποιημένους τους στόχους, που είχαν σκοπό να πλήξουν μέσα στο Ιράν.

Στο βίντεο που αποκαλύπτει η Ζούγκλα ακούγεται μία φωνή που αναφέρει σε ρυθμό υπαγόρευσης, σειρά από αριθμούς στα Εβραϊκά, που πιθανολογείται ότι αντιστοιχούν σε τοποθεσίες στόχων.

Ακολουθεί η προφορά των βασικών αριθμών (1-10) στο θηλυκό γένος, που είναι και η πιο συνηθισμένη και η οποία αναφέρεται στην ηχογράφηση:

1 – Εχάντ (Echad) – εδώ χρησιμοποιείται το αρσενικό συχνά ως εξαίρεση, το θηλυκό είναι “Αχάτ” (Achat)

2 – Στάιμ (Shtayim)

3 – Σαλός (Shalosh)

4 – Άρμπα (Arba)

5 – Χαμές (Chamesh)

6 – Σες (Shesh)

7 – Σέβα (Sheva)

8 – Σμόνε (Shmone)

9 – Τέσα (Tesha)

10 – Έσερ (Esher)

Ακούστε την μετάδοση:

Μοσάντ: Το «υπερόπλο» του Ισραήλ

Η Μοσάντ και τα παρακλάδια της έχουν αποδείξει ότι αποτελούν το υπερόπλο του Ισραήλ. Στη «φαρέτρα» της έχει ήδη ως επιτυχίες πολλαπλά χτυπήματα σε στρατηγικά σημεία και εξουδετέρωση σημαντικών στόχων στο Ιράν.

Οι μυστικές υπηρεσίες του Ισραήλ έχουν μετατραπεί σε φόβο και τρόμο για το Ιράν. Τα δεδομένα δείχνουν πως έχουν εισχωρήσει μέσα στον πιο σκληρό πυρήνα του Ιρανικού καθεστώτος. Δολοφονούν με χειρουργική ακρίβεια, εξολοθρεύουν έναν έναν τους εχθρούς του Ισραήλ και «ξεδοντιάζουν» συστηματικά το καθεστώς της Τεχεράνης μέρα με τη μέρα.

Σε 24 μέρες πολέμου με την συνδρομή της Μοσάντ, ο Ισραηλινός στρατός έχει αποδεκατίσει την ηγεσία του Ιράν. Το μήνυμα που στέλνει σε όλους είναι σαφές: «θα σας βρούμε όπου και αν βρίσκεστε, όσο καλά και αν κρύβεστε».

Οι επιτυχίες της Μοσάντ στο πέρασμα του χρόνου την έχουν καταστήσει έναν κατασκοπευτικό θρύλο. Την πιο σκληρή αλλά και πετυχημένη υπηρεσία μυστικών πληροφοριών.