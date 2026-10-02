Ένα στρατιωτικό κρυπτογράφημα της εποχής του Ναπολέοντα Βοναπάρτη, το οποίο παρέμενε άλυτο για περισσότερα από 200 χρόνια, αποκωδικοποιήθηκε για πρώτη φορά με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης.

Ο Carter Church, μηχανικός στην εταιρεία κυβερνοασφάλειας SentinelOne, αξιοποίησε το μοντέλο GPT-6 Astra της OpenAI, το οποίο κατάφερε μέσα σε μόλις έξι ώρες να μεταγράψει την εικόνα, να αναλύσει τον ομοφωνικό κώδικα υποκατάστασης και να σπάσει το κρυπτογραφικό σύστημα.

Η επιστολή του 1809, που συντάχθηκε κατόπιν διαταγής του Ναπολέοντα από το αρχηγείο του αντιβασιλιά της Ιταλίας, Eugène de Beauharnais, προς τον Γάλλο στρατηγό Auguste de Marmont, αποκαλύπτει τις στρατηγικές θέσεις των γαλλικών και συμμαχικών δυνάμεων λίγο πριν το ξέσπασμα του πολέμου με την Αυστρία.

Η επαναστατική μέθοδος αποκρυπτογράφησης με το GPT-6 Astra

Για δεκαετίες, πολυάριθμοι ερευνητές και κρυπτογράφοι είχαν επιχειρήσει να ανασυνθέσουν το περιεχόμενο του ιστορικού εγγράφου, χωρίς ωστόσο να καταφέρουν να δημοσιεύσουν μια πλήρη αποκωδικοποίηση.

Ο Carter Church, μηχανικός κυβερνοασφάλειας στην εταιρεία SentinelOne, χρησιμοποίησε το μοντέλο AI GPT-6 Astra της OpenAI για την επεξεργασία του ντοκουμέντου.

Η τεχνητή νοημοσύνη ανέλαβε εξ ολοκλήρου τη διαδικασία από την αρχή μέχρι το τέλος:

Χώρισε την ψηφιακή πλάκα διαστάσεων 1.202 επί 1.836 pixel σε επιμέρους σειρές.

Αναγνώρισε και ταξινόμησε 175 χειρόγραφα σύμβολα, εντοπίζοντας ποια από αυτά αποτελούσαν το ίδιο σημάδι γραμμένο δύο φορές.

Αναλύει τον ομοφωνικό κώδικα υποκατάστασης, έγραψε τα απαραίτητα scripts και διασταύρωσε τα δεδομένα με ιστορικά αρχεία.

Ολοκλήρωσε την αποκωδικοποίηση του κειμένου μέσα σε περίπου έξι ώρες.

Το ιστορικό πλαίσιο του 1809 και το περιεχόμενο του εγγράφου

Το 1809 η Ευρώπη βρισκόταν στα πρόθυρα γενικευμένης σύρραξης, καθώς η Αυστρία προετοιμαζόταν για πόλεμο εναντίον της Γαλλίας. Καθώς μεγάλο μέρος των γαλλικών δυνάμεων ήταν απασχολημένο στην Ισπανία, ο στρατηγός Auguste de Marmont, διοικητής των γαλλικών στρατευμάτων στη Δαλματία, κινδύνευε να βρεθεί απομονωμένος.

Στις 16 Μαρτίου 1809, ο Ναπολέων διέταξε τον Eugène de Beauharnais, αντιβασιλιά της Ιταλίας, να ενημερώσει τον Marmont για τις θέσεις των κύριων γαλλικών και συμμαχικών δυνάμεων, ορίζοντας ότι το μήνυμα έπρεπε να «γραφτεί σε κώδικα» και να μεταφερθεί από έμπιστο αξιωματικό.

Το αποκωδικοποιημένο κείμενο αποκάλυψε τις θέσεις βαυαρικών, πολωνικών και γαλλικών στρατευμάτων, αναφέροντας χαρακτηριστικά:

«Οι Ρώσοι βαδίζουν εναντίον της Αυστρίας και ο στρατός του Friuli σήμερα αριθμεί ογδόντα χιλιάδες άνδρες. Προσθέστε το σώμα της Δαλματίας, χωρίς να υπολογίζετε τα εφεδρικά τμήματα που οργανώνονται παντού στα μετόπισθεν, και βλέπετε ότι η Αυστρία θα δεχθεί αμέσως επίθεση από κάθε πλευρά. Σπεύδει, συνεπώς, προς την καταστροφή της. Όταν λάβετε την εντολή να ξεκινήσετε, δεν πρέπει να αφήσετε να σας εκφοβίσουν λίγες δυνάμεις ή ένας συρφετός όχλου».

Η αναθεώρηση της χρονολόγησης και η διεθνής αναγνώριση

Βάσει των αποκωδικοποιημένων αριθμών στρατευμάτων, των τίτλων των αξιωματικών και των θέσεων των μονάδων, ο Carter Church κατάφερε να αναθεωρήσει την ακριβή χρονολόγηση του εγγράφου, τοποθετώντας το στα τέλη Μαρτίου 1809, περίπου δύο εβδομάδες πριν την έναρξη της αυστριακής επίθεσης.

Ο Church δημοσίευσε το πλήρες αρχείο της έρευνάς του στις 18 Σεπτεμβρίου 2026, δίνοντας στη δημοσιότητα τη μεταγραφή, τους πίνακες του κώδικα και τα scripts που επιτρέπουν την αναπαραγωγή του αποτελέσματος.

Η λύση εξετάστηκε και επιβεβαιώθηκε από τον Satoshi Tomokiyo, ερευνητή με έδρα το Τόκιο που διαχειρίζεται την εξειδικευμένη πλατφόρμα Cryptiana, ο οποίος χαρακτήρισε επισήμως την ιστορική καταχώριση ως «λυμένη».