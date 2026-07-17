Την απόλυση ενός υπαλλήλου, ο οποίος ήταν υπεύθυνος για τον χειρισμό του οτοκιού του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, έκανε γνωστή ο Λευκός Οίκος. Η απομάκρυνσή του οφείλεται σε υποψίες ότι ο εν λόγω εργαζόμενος εκμεταλλεύτηκε την εκ των προτέρων γνώση του για το περιεχόμενο των προεδρικών ομιλιών, ποντάροντας δεκάδες χιλιάδες δολάρια σε σχετικά στοιχήματα.

Κατά τη διάρκεια ενημέρωσης των εκπροσώπων του Τύπου, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, διευκρίνισε ότι η απόλυση του υπαλλήλου έγινε «χωρίς αποζημίωση».

Παράλληλα, η Λέβιτ μετέφερε την αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ για το πρωτοφανές περιστατικό, σημειώνοντας πως ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε την όλη κατάσταση «πραγματικά λυπηρή και, ειλικρινά, ντροπιαστική».

Το autocue (ή teleprompter) είναι μια συσκευή ή εφαρμογή που προβάλλει ένα κείμενο μπροστά από τον φακό μιας κάμερας. Επιτρέπει στον ομιλητή να διαβάζει το κείμενό του κοιτώντας απευθείας τον φακό, κάνοντας την παρουσίαση να φαίνεται φυσική.