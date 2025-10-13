Η ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ στη Κνεσέτ διακόπηκε από την αποβολή ενός ισραηλινού βουλευτή από την αίθουσα.

«Ε λοιπόν, ήταν αποτελεσματικό», δήλωσε ο Τραμπ μετά την ταχεία αποβολή του βουλευτή του κομμουνιστικού κόμματος «Hadash», Οφέρ Κασίφ, από την ασφάλεια της Βουλής.

Ο Κασίφ σήκωσε πλακάτ με το σύνθημα: «Αναγνωρίστε την Παλαιστίνη».

US President Donald Trump was briefly interrupted during his speech in the Knesset by Palestinian politician Ayman Odeh who was dragged out by security officials. Odeh has been critical over the ‘flattery’ Netanyahu has received, demanding accountability. pic.twitter.com/gDMlpH25fW — Al Jazeera English (@AJEnglish) October 13, 2025

Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν τα ισραηλινά Μέσα, στο επεισόδιο έλαβαν μέρος δύο βουλευτές από το Αριστερό Κόμμα και συγκεκριμένα, οι Αϊμάν Οντέχ και Οφέρ Κασίφ.

Μάλιστα, ο Αϊμάν Οντέχ, με ανάρτησή του στο «X», διευκρίνισε πως το αίτημά τους, προς τον Αμερικανό πρόεδρο, ήταν να αναγνωριστεί η Παλαιστίνη. «Αναγνωρίστε την Παλαιστίνη» φώναξαν οι βουλευτές της Αριστεράς προς τον πρόεδρο Τραμπ, για να ακολουθήσει η εντολή για την αποβολή τους από το Κοινοβούλιο.

Ο Οντέχ με το επίμαχο πλακάτ: