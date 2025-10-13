Η ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ στη Κνεσέτ διακόπηκε από την αποβολή ενός ισραηλινού βουλευτή από την αίθουσα.

«Ε λοιπόν, ήταν αποτελεσματικό», δήλωσε ο Τραμπ μετά την ταχεία αποβολή του βουλευτή του κομμουνιστικού κόμματος «Hadash», Οφέρ Κασίφ, από την ασφάλεια της Βουλής.

Ο Κασίφ σήκωσε πλακάτ με το σύνθημα: «Αναγνωρίστε την Παλαιστίνη».

Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν τα ισραηλινά Μέσα, στο επεισόδιο έλαβαν μέρος δύο βουλευτές από το Αριστερό Κόμμα και συγκεκριμένα, οι Αϊμάν Οντέχ και Οφέρ Κασίφ.

Μάλιστα, ο Αϊμάν Οντέχ, με ανάρτησή του στο «X», διευκρίνισε πως το αίτημά τους, προς τον Αμερικανό πρόεδρο, ήταν να αναγνωριστεί η Παλαιστίνη. «Αναγνωρίστε την Παλαιστίνη» φώναξαν οι βουλευτές της Αριστεράς προς τον πρόεδρο Τραμπ, για να ακολουθήσει η εντολή για την αποβολή τους από το Κοινοβούλιο.

Ο Οντέχ με το επίμαχο πλακάτ:

