Έντονη ανησυχία έχει προκαλέσει στη Βραζιλία η απροσδόκητη εμφάνιση μελών μιας από τις πιο απομονωμένες αυτόχθονες φυλές του πλανήτη, της κοινότητας Awá, στα όρια του τροπικού δάσους του Αμαζονίου. Το περιστατικό σημειώθηκε τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου στην προστατευόμενη περιοχή Αραριμπόια, στην πολιτεία Μαρανιάο, όπου περίπου 20 άτομα βγήκαν από τη ζούγκλα και προσέγγισαν ένα χωριό της αυτόχθονης κοινότητας Guajajara ζητώντας τροφή.

Εικόνες αδυναμίας και υποσιτισμού

Σύμφωνα με τη μη κυβερνητική οργάνωση Survival International, οι Awá ήρθαν σε επαφή με τους κατοίκους και με κυβερνητικό κλιμάκιο, σε μια συνάντηση που χαρακτηρίστηκε ιστορική. Σε βίντεο που κατέγραψαν κάτοικοι της περιοχής, άνδρες —κρατώντας τόξα και μακριά βέλη—, γυναίκες και παιδιά διακρίνονται στην άκρη της βλάστησης. Οι κάτοικοι ανταποκρίθηκαν άμεσα προσφέροντάς τους τροφή, με τα μέλη της φυλής να ζητούν συγκεκριμένα γιαμ (έναν αμυλούχο κόνδυλο, βασικό στοιχείο της τοπικής διατροφής), προτού επιστρέψουν ξανά στο εσωτερικό του δάσους.

Ωστόσο, αυτό που θορύβησε περισσότερο τους αυτόπτες μάρτυρες και τις οργανώσεις ήταν η σωματική κατάσταση της ομάδας. Η οργάνωση Coapima, που εκπροσωπεί αυτόχθονες πληθυσμούς στο Μαρανιάο, επεσήμανε ότι αρκετά μέλη —ιδίως παιδιά και ηλικιωμένοι— παρουσίαζαν εμφανή σημάδια σοβαρής αδυναμίας και απίσχνανσης.

Η καταπάτηση του δάσους απειλεί την επιβίωσή τους

Οι Awá ζουν παραδοσιακά από το κυνήγι και τη συλλογή καρπών, γεγονός που καθιστά την επιβίωσή τους απολύτως εξαρτημένη από την ακεραιότητα του οικοσυστήματος. Όπως προειδοποιεί η διευθύντρια της Survival International, Καρολάιν Πιρς, η έξοδός τους από την απομόνωση αποτελεί καμπανάκι κινδύνου, καθώς οι εισβολές από παράνομους υλοτόμους, κυνηγούς και κτηνοτρόφους έχουν συρρικνώσει δραματικά τα εδάφη τους.

Στο ίδιο μήκος κύματος, οι «Φύλακες του Δάσους» —μέλη της φυλής Guajajara που περιφρουρούν την περιοχή με συχνά βαρύ τίμημα σε ανθρώπινες ζωές— τονίζουν ότι οι πυρκαγιές, η κλιματική αλλαγή και η αποψίλωση στερούν από τους Awá τις πηγές τροφής τους.

Ο θανάσιμος κίνδυνος των λοιμώξεων

Πέρα από την έλλειψη τροφής, η επαφή αυτή εγείρει και σοβαρό υγειονομικό συναγερμό. Οι απομονωμένες κοινότητες (εκτιμάται ότι υπάρχουν περίπου 196 παγκοσμίως, με πάνω από το 90% να ζει στον Αμαζόνιο) στερούνται ανοσίας ακόμη και σε κοινά παθογόνα του σύγχρονου κόσμου, καθιστώντας οποιαδήποτε απρογραμμάτιστη επαφή δυνητικά θανατηφόρα. Η κρατική υπηρεσία της Βραζιλίας για τους αυτόχθονες πληθυσμούς (Funai) ανακοίνωσε ότι τεχνικές της ομάδες παρακολουθούν στενά την υπόθεση και αξιολογούν την κατάσταση της υγείας της ομάδας.