Στο Στρατόπεδο «ΣΤΕΛΙΟΥ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ» στο Σταυροβούνι πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή η τελετή απονομής του πράσινου μπερέ στους νέους καταδρομείς της 2025 ΕΣΣΟ.

Όλοι τους ολοκλήρωσαν με επιτυχία την εκπαίδευση του Βασικού Σχολείου Καταδρομών.

Στην τελετή παραβρέθηκαν μεταξύ άλλων, ο Προέδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης και ο Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς, Αντιστράτηγος Εμμανουήλ Θεοδώρου.

Παρέστησαν επίσης, ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Άμυνας, κ. Ελλίκος Ηλία, οι οικογένειες των νέων καταδρομέων, Βουλευτές, εκπρόσωποι κρατικών υπηρεσιών και τοπικών αρχών, η Ιεραρχία του ΓΕΕΦ, εν αποστρατεία Αξιωματικοί και Υπαξιωματικοί καταδρομείς, καθώς και αντιπροσωπείες στελεχών και οπλιτών.

Όπως αναφέρει το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Φρουράς, η απονομή του πράσινου μπερέ, αποτελεί την επιβράβευση της απαιτητικής και επίπονης εκπαίδευσης στην οποία συμμετέχουν όσοι επιλέξουν να υπηρετήσουν στις Δυνάμεις Καταδρομών.

Σημειώνεται πως κατά τη διάρκεια της απαιτητικής αυτής εκπαίδευσης, οι υποψήφιοι εκπαιδεύονται στη διεξαγωγή καταδρομικών επιχειρήσεων με τη χρησιμοποίηση του ατομικού και ομαδικού οπλισμού και ειδικού εξοπλισμού τον οποίον διαθέτουν οι Μονάδες Καταδρομών.

Τα πράσινα μπερέ απένειμε στους πρωτεύσαντες ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Στο πλαίσιο της τελετής πραγματοποιήθηκε επίδειξη δυνατοτήτων από τους νέους καταδρομείς.