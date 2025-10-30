Επιμέλεια: Γιάννης Παναγιωτακόπουλος

Σημαντικές ανατροπές σημειώνονται στη βρετανική βασιλική οικογένεια, καθώς ο πρίγκιπας Άντριου χάνει επίσημα τους τίτλους του και καλείται να εγκαταλείψει τη βασιλική έπαυλη Royal Lodge στο Ουίνδσορ, ύστερα από απόφαση του βασιλιά Καρόλου, στη σκιά των αποκαλύψεων για το σκάνδαλο Έπσταϊν.

Σε ανακοίνωσή του το Παλάτι του Μπάκιγχαμ επιβεβαίωσε ότι «ο βασιλιάς ξεκίνησε την επίσημη διαδικασία αφαίρεσης του τίτλου, των τιμητικών διακρίσεων και των προνομίων του πρίγκιπα Άντριου». Από τούδε και στο εξής, ο αδελφός του μονάρχη θα είναι γνωστός απλώς ως Άντριου Μάουντμπάτεν Γουίνδσορ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο Άντριου έχει λάβει επίσημη ειδοποίηση παραίτησης από τη μίσθωση του Royal Lodge, κατοικίας στην οποία διέμενε επί δεκαετίες. «Η παραμονή του εκεί δεν καλύπτεται πλέον από νομική προστασία. Έχει ενημερωθεί να μετακινηθεί σε ιδιωτική κατοικία, καθώς οι κυρώσεις αυτές κρίθηκαν απαραίτητες, παρά τις συνεχιζόμενες αρνήσεις του σχετικά με τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει», αναφέρει χαρακτηριστικά το Παλάτι.

Η εξέλιξη αυτή ακολουθεί την παρέμβαση της Επιτροπής Δημόσιων Λογαριασμών (PAC) του βρετανικού Κοινοβουλίου, η οποία ζήτησε διευκρινίσεις από το Υπουργείο Οικονομικών και την Κληρονομιά του Στέμματος για τους όρους της μακροχρόνιας μίσθωσης της έπαυλης, αξίας εκατομμυρίων λιρών.

Ο πρίγκιπας Άντριου βρίσκεται εδώ και χρόνια στο επίκεντρο έντονων επικρίσεων, μετά τις αποκαλύψεις που συνδέουν το όνομά του με το σκάνδαλο του χρηματιστή Τζέφρι Έπσταϊν. Η Βιρτζίνια Τζιούφρε, στα μεταθανάτια απομνημονεύματά της, κατηγόρησε τον Άντριου για σεξουαλική κακοποίηση όταν εκείνη ήταν 17 ετών — κατηγορίες που ο ίδιος απορρίπτει κατηγορηματικά.

Η Βιρτζίνια Τζιούφρι – παλαιότερα γνωστή ως Βιρτζίνια Ρόμπερτς – είχε υποστηρίξει σε κατάθεσή της το 2011 ότι ο πρίγκιπας Άντριου «γνωρίζει την αλήθεια» για την σεξουαλική κακοποίηση ανήλικων κοριτσιών από τον Τζέφρι Έπσταϊν και είχε ζητήσει τότε να τον υποχρεώσουν να καταθέσει ενόρκως. Το 2015 σε μήνυσή της είχε ισχυριστεί ότι υποχρεώθηκε όταν ήταν 17 ετών να κάνει σεξ με τον Άντριου στο Λονδίνο καθώς και με άλλους φίλους του Αμερικανού χρηματιστή.

Οι σχέσεις του Άντριου με τον Τζέφρι Έπσταϊν, συνεχίζουν να προκαλούν αντιπαραθέσεις. Παρά τις πιέσεις, είχε παραμείνει στο Royal Lodge μαζί με την πρώην σύζυγό του, Σάρα Φέργκιουσον, επικαλούμενος μίσθωση 75 ετών που υπέγραψε το 2003. Η σύμβαση προέβλεπε ετήσιο «ενοίκιο κόκκου πιπεριού», ένα συμβολικό ποσό που τυπικά διασφαλίζει την ισχύ της μίσθωσης, καθώς και επένδυση 7,5 εκατομμυρίων λιρών για την ανακαίνιση του ακινήτου.

Στην ανακοίνωση του Μπάκιγχαμ τονίζεται ότι «οι Αυτού Μεγαλειότητες επιθυμούν να καταστήσουν σαφές πως οι σκέψεις και η βαθιά τους συμπάθεια βρίσκονται με τα θύματα και τους επιζώντες κάθε μορφής κακοποίησης».

Οι κόρες του Άντριου, πριγκίπισσα Ευγενία και πριγκίπισσα Βεατρίκη, διατηρούν κανονικά τους τίτλους τους, καθώς αποτελούν άμεσες απογόνους του μονάρχη.

Η υπόθεση αναμένεται να έχει συνέχεια, καθώς η απομάκρυνση του Άντριου από το Royal Lodge σηματοδοτεί την οριστική του αποκοπή από τα προνόμια και τη δημόσια εικόνα της βασιλικής οικογένειας — μια εξέλιξη που θεωρείται ιστορική για το Παλάτι του Μπάκιγχαμ.

Πηγές: Guardian, Daily Mail