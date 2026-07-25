Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, καθώς τα κράτη-μέλη του οργανισμού αποφάσισαν την αποπομπή του Γενικού Εισαγγελέα Καρίμ Χαν.

Η σχετική ψηφοφορία συγκέντρωσε την υποστήριξη 82 μελών, στον απόηχο σοβαρών καταγγελιών που είδαν το φως της δημοσιότητας σχετικά με ανάρμοστη σεξουαλική συμπεριφορά, κατηγορίες τις οποίες ο ίδιος ο κ. Χαν αρνείται κατηγορηματικά.

Την ίδια στιγμή, το τοπίο γύρω από το Διεθνές Δικαστήριο επιβαρύνεται περαιτέρω από τις διπλωματικές πιέσεις της Ουάσιγκτον. Παρότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν αποτελούν συμβαλλόμενο μέρος του οργανισμού, προχώρησαν στην επιβολή κυρώσεων σε βάρος έντεκα δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών —συμπεριλαμβανομένου και του Καρίμ Χαν. Η αμερικανική πλευρά αιτιολογεί την απόφασή της εστιάζοντας στην έκδοση ενταλμάτων σύλληψης σε βάρος της πολιτικής ηγεσίας του Ισραήλ, καθώς και στις έρευνες που είχαν διεξαχθεί στο παρελθόν για τη δράση των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στο Αφγανιστάν.

Ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος του Ισραήλ στα Ηνωμένα Έθνη πρέσβης Ντάνι Ντανόν δήλωσε μετά την ανακοίνωση της απόφασης ότι «το πολιτικό κυνήγι μαγισσών κατά του Ισραήλ δεν έσωσε τον Καρίμ Χαν».

«Ο Καρίμ Χαν εκδίδοντας ένα πολιτικά υποκινούμενο ένταλμα σύλληψης κατά του πρωθυπουργού Νετανιάχου, θεώρησε πως ο κόσμος θα αγνοούσε τις σοβαρές καταγγελίες σε βάρος του για σεξουαλικά ανάρμοστη συμπεριφορά. Έκανε λάθος», ανέφερε ο κ. Ντανόν.

Ο κ. Ντανόν πρόσθεσε ότι ο Χαν «επιχείρησε να καταστήσει το Ισραήλ αποδιοπομπαίο τράγο, σε μια προσπάθεια να αποσπάσει την προσοχή από τη δική του ανάρμοστη συμπεριφορά. Η διεθνής κοινότητα απέρριψε σήμερα αυτή την κυνική απόπειρα».

Όσοι επιχειρούν να διώξουν δικαστικά το Ισραήλ, ανέφερε ο κ. Ντανόν, δεν θα αποφύγουν τη λογοδοσία. Θα χάσουν επίσης την εμπιστοσύνη της διεθνούς κοινότητας, δήλωσε.

«Οι επιθέσεις κατά του Ισραήλ, οι οποίες είχαν σκοπό να αποσπάσουν την προσοχή από την επαίσχυντη συμπεριφορά του, δεν έσωσαν τον Καρίμ Χαν και δεν θα βοηθήσουν ούτε τον Ζοχράν Μαμντάνι», κατέληξε.