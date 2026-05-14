Το Διεθνές Δικαστήριο του ΟΗΕ απέρριψε το αίτημα για πρόωρη αποφυλάκιση του Ράτκο Μλάντιτς, του 84χρονου πρώην στρατηγού των Σερβοβοσνίων που εκτίει ποινή ισόβιας κάθειρξης στη Χάγη για γενοκτονία και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.

Παρά το γεγονός ότι οι δικαστές του Μηχανισμού για τα Διεθνή Ποινικά Δικαστήρια (MTPI) αναγνώρισαν πως ο Μλάντιτς βρίσκεται σε προχωρημένη και μη αναστρέψιμη κατάσταση υγείας, αποφάνθηκαν ότι το κέντρο κράτησης τού παρέχει την απαραίτητη ιατρική φροντίδα και τις κατάλληλες συνθήκες διαβίωσης. Το δικαστήριο τόνισε πως δεν υπάρχει κάποια θεραπεία διαθέσιμη εκτός Ολλανδίας που να μην του παρέχεται ήδη, απορρίπτοντας έτσι την επιχειρηματολογία περί ανθρωπιστικών λόγων για τη μεταφορά του στη Σερβία.

Η απόφαση αυτή προκάλεσε την έντονη αντίδραση της οικογένειας και των δικηγόρων του Μλάντιτς, οι οποίοι έκαναν λόγο για κυνισμό και κατηγόρησαν τις Αρχές της Χάγης για καθυστέρηση στη διάγνωση πρόσφατου εγκεφαλικού επεισοδίου. Από την άλλη πλευρά, οργανώσεις θυμάτων, όπως οι «Μητέρες της Σρεμπρένιτσα», είχαν πιέσει σθεναρά κατά της αποφυλάκισης ή μεταφοράς του, υποστηρίζοντας ότι μια τέτοια κίνηση θα πρόσβαλλε τη μνήμη των θυμάτων και την αξιοπιστία της διεθνούς δικαιοσύνης.

Ο Μλάντιτς παραμένει στη φυλακή για τον κεντρικό του ρόλο στον πόλεμο της Βοσνίας και ειδικότερα για τη σφαγή στη Σρεμπρένιτσα το 1995, με την ποινή του να έχει επικυρωθεί τελεσίδικα από το Εφετείο το 2021.