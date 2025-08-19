Μια νέα παρτίδα σκάκι με πολλούς συμμετέχοντες ξεκίνησε χθες, Δευτέρα 18 Αυγούστου, στην Ουάσινγκτον, όπου ο Ντόναλντ Τραμπ συναντήθηκε με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και επτά Ευρωπαίους ηγέτες, με σκοπό να βρεθεί μια λύση στο Ουκρανικό.

Οι διαβουλεύσεις συνεχίζονται με πυρετώδεις ρυθμούς και σήμερα (19/8), καθώς η ΕΕ πραγματοποίησε τηλεδιάσκεψη για να υπάρξει αναλυτική ενημέρωση όλων των κρατών – μελών, με σκοπό την ανάπτυξη ενός κοινού μετώπου υπέρ της Ουκρανίας και κατά της Ρωσίας.

Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ προέβη σε διευκρινιστικές δηλώσεις σχετικά με τη στάση του ιδίου, ενώ πηγές θέλουν τον Βλαντίμιρ Πούτιν να προσκαλεί τον Ουκρανό ομόλογό του στη Μόσχα για διμερής συνάντηση.

Συγκεκριμένα, όπως έγινε γνωστό, ο Πούτιν πρότεινε να οργανώσει μια διμερή συνάντηση με τον Ουκρανό ομόλογό του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στη Μόσχα, κατά τη διάρκεια μιας τηλεφωνικής συνδιάλεξης με τον Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με δύο πηγές με γνώση του θέματος.

«Ο Πούτιν ανέφερε τη Μόσχα» κατά τη διάρκεια αυτής της τηλεφωνικής επικοινωνίας τη Δευτέρα (18/8), ανέφερε μία από αυτές τις πηγές στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, που βρισκόταν εκείνη τη στιγμή στον Λευκό Οίκο μαζί με Ευρωπαίους ηγέτες, «απάντησε “όχι”», σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Ουσιαστικές εγγυήσεις ασφαλείας επιδιώκει η Ευρώπη

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, που συγκάλεσε την έκτακτη τηλεδιάσκεψη, ανακοίνωσε πως μετά την ολοκλήρωση των συνομιλιών που είχαν οι Ευρωπαίοι ηγέτες, είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ουκρανό πρόεδρο Ζελένσκι, εκφράζοντας την ακλόνητη υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ουκρανία, αλλά και τη δέσμευση για περαιτέρω πιέσεις στη Ρωσία.

Σε ανάρτησή του στο «Χ» ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σημειώνει: «Οι κορυφαίες προτεραιότητές μας είναι να σταματήσει η αιματοχυσία, να προωθήσουμε την ανταλλαγή κρατουμένων και να διασφαλίσουμε την επιστροφή των χιλιάδων παιδιών που έχουν απαχθεί από τη Ρωσία.

Θα συνεργαστούμε με τις ΗΠΑ για συγκεκριμένες και ουσιαστικές εγγυήσεις ασφαλείας. Μαζί με τον Πρόεδρο Ζελένσκι και τις ΗΠΑ, θα προετοιμάσουμε τα επόμενα βήματα για την επίτευξη δίκαιης και διαρκούς ειρήνης.

Πρέπει να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε τον ουκρανικό λαό και να προχωρήσουμε με τη διαδικασία διεύρυνσης. Το μέλλον της Ουκρανίας έγκειται επίσης στην ευημερία και τη σταθερότητα που μπορεί να προσφέρει η ένταξη στην ΕΕ».

Τραμπ: Δεν θα στείλουμε στρατό – Ίσως να υπάρξει αεροπορική υποστήριξη

Ο Ντόναλντ Τραμπ διευκρίνισε σήμερα ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να παράσχουν αεροπορική υποστήριξη και οι ευρωπαϊκές χώρες να στείλουν στρατιώτες στην Ουκρανία, στο πλαίσιο των εγγυήσεων ασφαλείας, προειδοποιώντας ταυτόχρονα ότι η κατάσταση θα είναι «δύσκολη» εάν αποτύχουν οι διαπραγματεύσεις μεταξύ του Κιέβου και της Μόσχας.

«Είναι έτοιμοι να στείλουν στρατιώτες επί του πεδίου» διαβεβαίωσε ο Τραμπ, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Fox News, αναφερόμενος στους Ευρωπαίους ηγέτες με τους οποίους συναντήθηκε στον Λευκό Οίκο. Πρόσθεσε ότι και ο ίδιος είναι «έτοιμος να βοηθήσει», κυρίως παρέχοντας αεροπορική κάλυψη.

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος διαβεβαίωσε ότι δεν πρόκειται να σταλεί κανένας Αμερικανός στρατιώτης στην Ουκρανία και απέκλεισε, για ακόμη μία φορά, την ένταξη της χώρας αυτής στο ΝΑΤΟ. Είπε, όμως, ότι «η Γαλλία και η Γερμανία (…), η Βρετανία θέλουν να στείλουν στρατιώτες».

«Δεν πιστεύω ότι αυτό θα αποτελέσει πρόβλημα, για να είμαι ειλικρινής. Νομίζω ότι ο Πούτιν έχει κουραστεί» με αυτόν τον πόλεμο, συνέχισε.

Ο Τραμπ είπε ότι τηλεφώνησε στον Πούτιν προσπαθώντας «να οργανώσει μια συνάντηση με τον πρόεδρο (της Ουκρανίας) Ζελένσκι. Θα δούμε τι θα βγει από αυτό». «Εάν όλα πάνε καλά, θα συμμετάσχω σε μια τριμερή», με τον Πούτιν και τον Ζελένσκι, εξήγησε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ελπίζει ότι ο Πούτιν θα εμφανιστεί διαλλακτικός γιατί διαφορετικά «η κατάσταση θα είναι δύσκολη». Πρόσθεσε ότι και ο Ζελένσκι «θα πρέπει επίσης να επιδείξει κάποια ευελιξία».

Σε ό,τι αφορά τα εδάφη που κατέχει η Ρωσία, όπως το Ντονμπάς, ο Τραμπ είπε ότι για να επιτευχθεί ειρήνη η Ουκρανία θα πρέπει να αποδεχθεί ότι δεν θα τα ανακτήσει.

«Είναι πόλεμος και η Ρωσία είναι μια ισχυρή στρατιωτικά χώρα» και «πολύ μεγαλύτερη» (…) Δεν επιτίθεσαι σε μια χώρα που είναι δέκα φορές μεγαλύτερη από εσένα» σχολίασε, σημειώνοντας ότι σήμερα «το 79% του Ντονμπάς ελέγχεται από τη Ρωσία».

Πυρά Λαβρόφ κατά των Ευρωπαίων

Παράλληλα, με επαινετικά λόγια για τον Τραμπ και επικριτικά για τους Ευρωπαίους, μίλησε ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, μια μέρα μετά τις συναντήσεις στον Λευκό Οίκο.

Σε μια πρώτη αντίδραση για τις χθεσινές συνομιλίες, ο Λαβρόφ ανέφερε ότι «η Ρωσία δεν αποκλείει κανένα σχήμα για τη συζήτηση της ειρηνευτικής διαδικασίας στην Ουκρανία», προσθέτοντας πως «οι συναντήσεις ηγετών θα πρέπει να προετοιμαστούν σχολαστικά».

Μιλώντας στο ρωσικό τηλεοπτικό κανάλι Rossiya-24, ο Λαβρόφ δήλωσε ότι η Ρωσία παραμένει προσηλωμένη στις προσπάθειες για την επίλυση της σύγκρουσης στην Ουκρανία, τόσο σε διμερές όσο και σε τριμερές επίπεδο, μεταδίδει το Reuters. «Ο πρόεδρος (σ.σ Πούτιν) το έχει επαναλάβει πολλές φορές. Το βασικό σημείο είναι ότι αυτές οι εξελίξεις δεν επιδιώκονται για χάρη της κάλυψης από τα μέσα ενημέρωσης ή των βραδινών εκπομπών».

Ο ίδιος δήλωσε ότι είναι σαφές πως κατά την αμερικανορωσική σύνοδο κορυφής της Παρασκευής στην Αλάσκα ο Ντόναλντ Τραμπ και η ομάδα του ήθελαν ειλικρινά να επιτύχουν μια μακροπρόθεσμη και βιώσιμη ειρήνη στην Ουκρανία. Σύμφωνα με τον Λαβρόφ, η ατμόσφαιρα στη συνάντηση Πούτιν-Τραμπ ήταν «πολύ καλή».

«Ήταν σαφές ότι ο επικεφαλής των Ηνωμένων Πολιτειών και η ομάδα του, κατά πρώτον, θέλουν ειλικρινά να επιτύχουν ένα αποτέλεσμα που θα είναι μακροπρόθεσμο, βιώσιμο, αξιόπιστο», δήλωσε ο Λαβρόφ.

Στη συνέχεια συνέκρινε την εποικοδομητική, όπως είπε, θέση των ΗΠΑ με εκείνη της Ευρώπης, μερικοί από τους ηγέτες της οποίας πήραν μέρος χθες, Δευτέρα, στην έκτακτη σύνοδο κορυφής στον Λευκό Οίκο.

Ο Λαβρόφ δήλωσε πως «οι Ευρωπαίοι επέμεναν διαρκώς μόνο σε μια κατάπαυση του πυρός και πως έπειτα απ’ αυτή θα εξακολουθούσαν να προμηθεύουν όπλα στην Ουκρανία».