Απόστρατος αξιωματικός των Νικαραγουανών ενόπλων δυνάμεων, επικριτής της κυβέρνησης των Ντανιέλ Ορτέγα και Ροσάριο Μουρίγιο, δολοφονήθηκε χθες Πέμπτη στην Κόστα Ρίκα, όπου ζούσε εξόριστος.

Ο ταγματάρχης ε.α. Ροβέρτο Σαμκάμ, 66 ετών, σκοτώθηκε από πυρά αγνώστων χθες το πρωί στην πολυκατοικία όπου διέμενε, σε προάστιο του Σαν Χοσέ.

A retired Nicaraguan soldier who has fiercely criticized President Daniel Ortega from exile was shot dead Thursday in neighboring Costa Rica, his family and officials saidhttps://t.co/jm294Bymuz pic.twitter.com/5rY0IQgCmm

— AFP News Agency (@AFP) June 19, 2025