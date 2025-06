Ο Ισραηλινός Υπουργός Εξωτερικών, Γκιντεόν Σαάρ, κατηγόρησε το Σάββατο (21/6) τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν, ότι επιχείρησαν να επιτεθούν σε Ισραηλινούς πολίτες στην Κύπρο.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Σαάρ ανέφερε ότι η επίθεση αποτράπηκε «χάρη στη δράση των κυπριακών αρχών ασφαλείας, σε συνεργασία με τις ισραηλινές υπηρεσίες ασφαλείας».

Ο Σαάρ δεν έδωσε λεπτομέρειες σχετικά με τη φύση της επίθεσης.

The Islamic Revolutionary Guard Corps – the terror arm of the Iranian regime – tried to carry out an attack on Israeli citizens in Cyprus.

Thanks to the activity of the Cypriot security authorities, in cooperation with Israeli security services, the terror attack was thwarted.…

