Ένα τρομακτικό και ανατριχιαστικό έγκλημα σημειώθηκε στη Μελβούρνη, όπου η σορός μιας 39χρονης, πέντε μηνών έγκυος, βρέθηκε δίπλα στο ακέφαλο πτώμα του συντρόφου της. Το κεφάλι του άνδρα βρέθηκε κομμένο και κρεμασμένο σε καρφί.

«Κανείς δεν θα έπρεπε να συναντήσει αυτό που είδα εγώ εκεί κάτω», είπε σοκαρισμένος ο Μπεν Σκοτ-Σάντβικ, ο γείτονας του ζευγαριού που ενημέρωσε την Αστυνομία.

Η Ελληνοαυστραλή Αθηνά Γεωργοπούλου και ο 50χρονος σύντροφός της, Άντριου Γκαν, φέρονται να δολοφονήθηκαν λίγο πριν τις 22:00, (ώρα Αυστραλίας), την περασμένη Δευτέρα στο σπίτι τους στο νοτιοανατολικό προάστιο Μάουντ Γουέβερλι της Μελβούρνης, όπως μεταδίδει η Daily Mail.

Η αΑστυνομία έλαβε μια κλήση γύρω στις 21:20 όταν γείτονας άκουσε κραυγές από το σπίτι. Ακολούθησε δεύτερο τηλεφώνημα στις Αρχές με ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις να εισβάλουν στην κατοικία, όπου βρήκαν το ακρωτηριασμένο πτώμα του Γκαν δίπλα στη σορό της Αθηνάς Γεωργοπούλου.

Η φρικτή εικόνα που περιγράφεται, με την Αθηνά Γεωργόπουλο και τον Άντριου Γκαν να βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση, είναι ανατριχιαστική και προκαλεί σοκ.

Λίγες ώρες αργότερα, γύρω στις 01:40 τοπική ώρα, συνελήφθη o 34χρονος άστεγος Ρος Τζαντ στον σιδηροδρομικό σταθμό Γουέσταλ, περίπου έξι χιλιόμετρα από το σημείο του εγκλήματος. Μαζί του είχε δύο μεγάλα σκυλιά.

Του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για τους φόνους της Ελληνοαυστραλής και του συντρόφου τους, που φέρονται να τον γνώριζαν και θα εμφανιστεί σήμερα Τετάρτη στο δικαστήριο της Μελβούρνης.

Το πώς ο δράστης φέρεται να γνώριζε τα θύματα, αλλά και η στάση του κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, με το χαμόγελο και την αλαζονική του συμπεριφορά, αποτελούν ζητήματα προς διερεύνηση.