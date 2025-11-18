Σοκ στην Αυστρία προκάλεσε αποτρόπαιο έγκλημα στο Ίνσμπρουκ, καθώς εντοπίστηκαν νεκρές μία 34χρονη μητέρα και η 10χρονη κόρη της μέσα σε καταψύκτες.

Τα πτώματα της μητέρας με καταγωγή από τη Συρία και της κόρης της εντοπίστηκαν σε ένα διαμέρισμα στη δυτική Αυστρία, στην πόλη Ίνσμπρουκ, την περασμένη Παρασκευή (14/11). Οι καταψύκτες ήταν κρυμμένοι πίσω από ένα διαχωριστικό τοίχο στο διαμέρισμα.

Δύο συλλήψεις υπόπτων

Δύο άνδρες, ένας 55χρονος Αυστριακός και ο 53χρονος αδελφός του, συνελήφθησαν τον Ιούνιο. Ο μεγαλύτερος σε ηλικία άνδρας, συνάδελφος της γυναίκας, δήλωσε την περασμένη εβδομάδα στην αστυνομία ότι είχε συμβεί ατύχημα αλλά αρνήθηκε την κατηγορία του φόνου.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους, ο Χανσγιόργκ Μάιρ, εκπρόσωπος της εισαγγελίας, δήλωσε ότι οι δύο άνδρες κρατούνται με την κατηγορία «ισχυρής υποψίας φόνου». Σημειώνεται ότι τα ονόματα των εμπλεκομένων δεν έχουν δημοσιοποιηθεί από την αστυνομία, σύμφωνα με την αυστριακή νομοθεσία.

Εξαφανίστηκαν τον Ιούλιο του 2024 – Τι αποκαλύφθηκε από την έρευνα

Η εξαφάνιση της οικογένειας αναφέρθηκε για πρώτη φορά από τον ξάδελφο της γυναίκας, ο οποίος ζει στη Γερμανία, στις 25 Ιουλίου 2024. Η αστυνομία ανέφερε ότι ο συνάδελφος της γυναίκας, ένας 55χρονος άνδρας, τους είπε τότε ότι είχε πάει σε ένα μακρύ ταξίδι με το παιδί της για να επισκεφτεί τους γονείς της στην Τουρκία, σύμφωνα με ρεπορτάζ του BBC.

Στη συνέχεια, διαπιστώθηκε ότι η τραπεζική της κάρτα είχε χρησιμοποιηθεί αρκετές φορές στο εξωτερικό. Όταν όμως η αστυνομία έψαξε το σπίτι της γυναίκας, βρήκε το κινητό της τηλέφωνο. Ένας μάρτυρας ανέφερε επίσης ότι άκουσε έναν δυνατό θόρυβο στο διαμέρισμα και φωνές «μαμά» την ημέρα που οι δύο θεωρήθηκε ότι είχαν εξαφανιστεί.

Αμέσως ξεκίνησε μια ευρύτερη αστυνομική έρευνα, κατά την οποία οι αστυνομικοί ανακάλυψαν διάφορα μηνύματα που είχαν σταλεί από το τηλέφωνο της γυναίκας, συμπεριλαμβανομένης μιας επιστολής παραίτησης προς τον εργοδότη της και μηνυμάτων προς τον άνδρα συνάδελφό της. Οι αρχές ανέφεραν ότι μεταφέρθηκε επίσης ένα τετραψήφιο ποσό στον άνδρα.

Πηγή: BBC