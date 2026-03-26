Μια ιστορική απόφαση εξέδωσε επιτροπή ενόρκων στο Λος Άντζελες, δικαιώνοντας μια 20χρονη γυναίκα που είχε μηνύσει τη Meta και τη Google (ιδιοκτήτρια του YouTube), κατηγορώντας τις ότι συνέβαλαν στον εθισμό της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από μικρή ηλικία. Οι ένορκοι αποφάνθηκαν ότι οι δύο εταιρείες σχεδίασαν σκόπιμα εθιστικές πλατφόρμες, οι οποίες επηρέασαν αρνητικά την ψυχική υγεία της ενάγουσας, Kaley.

Το δικαστήριο επιδίκασε αποζημίωση ύψους 3 εκατομμυρίων δολαρίων, με τη Meta να φέρει το 70% της ευθύνης και το YouTube το υπόλοιπο 30%.

New episode from the "All Things Considered" Podcast: Jury orders Meta and Google to pay woman $6 million in social media addiction trial https://t.co/foChcV3Npx

2026-03-25T17:32:39Z — Munshipremchand (@MunshiPremChnd) March 25, 2026



Παράλληλα, εκκρεμεί η απόφαση για επιπλέον τιμωρητικές αποζημιώσεις (punitive damages), οι οποίες βάσει της νομοθεσίας μπορεί να φτάσουν έως και τα 30 εκατομμύρια δολάρια. Η υπόθεση θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς ενδέχεται να επηρεάσει εκατοντάδες παρόμοιες αγωγές που εκκρεμούν στις ΗΠΑ.

Η Meta, που κατέχει το Instagram, το Facebook και το WhatsApp, δήλωσε ότι διαφωνεί με την απόφαση και εξετάζει τα επόμενα νομικά της βήματα. Αντίστοιχα, η Google ανακοίνωσε ότι θα ασκήσει έφεση, υποστηρίζοντας ότι το YouTube αποτελεί πλατφόρμα streaming και όχι κοινωνικό δίκτυο.

BREAKING: Both Meta and Google have been found LIABLE for negligence in landmark social media case — Los Angeles. Kaley G.M., the 20-year-old woman who said she became addicted to the apps at a young age, will be awarded $3 million in damages. Fox read the jury’s decision live… pic.twitter.com/05V9FxxEt4 — Overton (@overton_news) March 25, 2026



Η υπόθεση επικεντρώθηκε κυρίως στο Instagram, με την Kaley να καταθέτει ότι ξεκίνησε να χρησιμοποιεί την πλατφόρμα από την ηλικία των 9 ετών και το YouTube ήδη από τα 6, χωρίς να υπάρξει κανένας αποτελεσματικός έλεγχος ηλικίας. Όπως ανέφερε, η υπερβολική χρήση την απομάκρυνε από την οικογένειά της και συνέβαλε στην εμφάνιση άγχους και κατάθλιψης, ήδη από την ηλικία των 10 ετών.

Επιπλέον, ανέπτυξε εμμονή με την εμφάνισή της, χρησιμοποιώντας φίλτρα που αλλοίωναν τα χαρακτηριστικά της, ενώ αργότερα διαγνώστηκε με δυσμορφική διαταραχή σώματος (body dysmorphia). Οι δικηγόροι της υποστήριξαν ότι λειτουργίες, όπως η ατελείωτη κύλιση (infinite scroll), έχουν σχεδιαστεί για να ενισχύουν τον εθισμό των χρηστών.

Κατά τη διάρκεια της δίκης, ο διευθύνων σύμβουλος της Meta, Mark Zuckerberg, υπερασπίστηκε την πολιτική της εταιρείας που απαγορεύει χρήστες κάτω των 13 ετών, παραδεχόμενος ωστόσο ότι η εφαρμογή αυτών των περιορισμών, δεν ήταν πάντα αποτελεσματική.

A Los Angeles jury awarded a 20-year-old woman $3 million after finding Meta and YouTube negligent over the addictive design of their platforms in a landmark social media trial. Jurors also cleared the way for punitive damages after finding malice,… pic.twitter.com/ZCwnlw5IBP — Ground News (@Ground_app) March 25, 2026



Αξιοσημείωτο είναι ότι οι πλατφόρμες Snap και TikTok, που αρχικά περιλαμβάνονταν στην αγωγή, κατέληξαν σε εξωδικαστικό συμβιβασμό πριν από την έναρξη της δίκης. Η απόφαση στο Λος Άντζελες, ήρθε μόλις μία ημέρα μετά από παρόμοια ετυμηγορία στο Νέο Μεξικό, όπου επίσης κρίθηκε ότι η Meta έθεσε σε κίνδυνο ανηλίκους μέσω των πλατφορμών της.

Σύμφωνα με τον Mike Proulx της Forrester, οι εξελίξεις αυτές αποτελούν «σημείο καμπής» στη σχέση κοινού και εταιρειών κοινωνικών δικτύων, καθώς η δυσπιστία απέναντι στα social media βρίσκεται πλέον στο υψηλότερο επίπεδο. Κατά την ανακοίνωση της απόφασης, γονείς και υποστηρικτές που βρίσκονταν έξω από το δικαστήριο πανηγύρισαν, θεωρώντας την ετυμηγορία ένα ισχυρό μήνυμα λογοδοσίας για τις μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες.

Μια νέα δίκη κατά της Meta και άλλων πλατφορμών, αναμένεται να ξεκινήσει τον Ιούνιο, σε ομοσπονδιακό δικαστήριο της Καλιφόρνια.