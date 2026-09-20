Το τραγικό δυστύχημα σε δρόμο της Καλιφόρνιας στις 12 Αυγούστου 2023, με θύμα νεαρή γυναίκα, οδήγησε σε μια εξαιρετικά βαριά καταδικαστική απόφαση για την πλατφόρμα μεταφορών Uber, η οποία υποχρεώθηκε να καταβάλει το ποσό των 40 εκατομμυρίων δολαρίων στην οικογένεια της 23χρονης Έμιλι Νορμαντίν-Πάρκερ.

Η νεαρή, απόφοιτος του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια στο Λος Άντζελες, είχε καλέσει ένα όχημα της Uber για να επιστρέψει με ασφάλεια στο σπίτι, μαζί με μια φίλη της. Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, η κατάσταση πήρε μοιραία τροπή όταν η φίλη της ένιωσε αδιαθεσία και άρχισε να κάνει εμετό μέσα στο αυτοκίνητο.

Η αντίδραση του οδηγού, ονόματι Βου Τραν, υπήρξε εγκληματικά ανεύθυνη. Όπως κατήγγειλαν οι γονείς του θύματος, ο οδηγός σταμάτησε στην άκρη του αυτοκινητόδρομου και ανάγκασε τις δύο γυναίκες, οι οποίες ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ, να αποβιβαστούν από το όχημα. Λίγο αργότερα, εκτεθειμένη στους κινδύνους του αυτοκινητόδρομου, η 23χρονη Έμιλι παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα βρίσκοντας τραγικό θάνατο.

Το πλέον εξοργιστικό στοιχείο που ανέδειξαν οι δικηγόροι της οικογένειας είναι πως ο οδηγός, αφού εγκατέλειψε τις γυναίκες στο σημείο, δεν κάλεσε ποτέ βοήθεια. Αντίθετα, απομάκρυνε το αυτοκίνητό του από τον δρόμο αποκλειστικά για να επικοινωνήσει με την Uber και να απαιτήσει την επιβολή χρέωσης καθαρισμού εις βάρος της 23χρονης.

«Αυτή η εμπιστοσύνη κόστισε τη ζωή της κόρης μας»

Οι γονείς της αδικοχαμένης κοπέλας, συγκλονισμένοι από τον τρόπο που έχασαν το παιδί τους, εξέδωσαν ανακοίνωση υπογραμμίζοντας το αίσθημα προδοσίας από την εταιρεία στην οποία βασίστηκαν για την ασφάλειά της.

«Η Έμιλι έκανε ό,τι η Uber λέει στους επιβάτες να κάνουν – πήρε την υπεύθυνη απόφαση να μην οδηγήσει και εμπιστευτήκαμε την Uber να την φέρει σπίτι με ασφάλεια», ανέφεραν χαρακτηριστικά στην ανακοίνωσή τους, για να καταλήξουν στο οδυνηρό συμπέρασμα: «Αυτή η εμπιστοσύνη κόστισε τη ζωή της κόρης μας».

Η υπερασπιστική γραμμή της εταιρείας και η δικαστική απόφαση

Κατά τη διάρκεια της νομικής διαδικασίας, η Uber επιχείρησε να αποποιηθεί των ευθυνών της, προβάλλοντας τον πάγιο ισχυρισμό της ότι ο οδηγός λειτουργούσε απλώς ως ανεξάρτητος συνεργάτης, γεγονός που, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της εταιρείας, την απάλλασσε από την ευθύνη για τις δικές του ενέργειες.

Ωστόσο, μετά από μια πενθήμερη διαδικασία διαιτησίας —έναν εναλλακτικό, εξωδικαστικό τρόπο επίλυσης διαφορών— ο συνταξιούχος δικαστής Ρίτσαρντ Στόουν, ο οποίος ανέλαβε χρέη διαιτητή, απέρριψε τα επιχειρήματα της εταιρείας. Ο δικαστής διέταξε την Uber να καταβάλει το σύνολο της χρηματικής αποζημίωσης στους γονείς του θύματος.

Η απόπειρα εξαγοράς της σιωπής με 10 εκατομμύρια δολάρια

Η υπόθεση ανέδειξε επίσης τις παρασκηνιακές προσπάθειες της εταιρείας να κλείσει αθόρυβα την υπόθεση, πριν αυτή λάβει διαστάσεις. Σύμφωνα με το δικηγορικό γραφείο που εκπροσώπησε την οικογένεια, η Uber είχε αρχικά προτείνει έναν συμβιβασμό ύψους 10 εκατομμυρίων δολαρίων. Η προσφορά αυτή συνοδευόταν από ρήτρα εμπιστευτικότητας που θα υποχρέωνε τους γονείς να μη μιλήσουν δημόσια για το περιστατικό και τις συνθήκες θανάτου της κόρης τους, μία πρόταση την οποία απέρριψαν κατηγορηματικά, προκειμένου να αποδοθεί πλήρης δικαιοσύνη.