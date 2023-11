Η Lions Gate Entertainment (LGFa.N) ανέστειλε τη διαφήμιση στο X που ανήκει στον Ίλον Μασκ, δήλωσε εκπρόσωπος της εταιρείας την Παρασκευή. Την αναστολή της διαφήμισης επιβεβαίωσε και ένας εκπρόσωπος της εταιρείας.

Όπως μεταδίδει το Reuters η Apple (AAPL.O) διακόπτει επίσης όλες τις διαφημίσεις στο X, ανέφερε το Axios, αφού ο Ίλον Μάσκ υποστήριξε μια αντισημιτική ανάρτηση στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας απάντησε την Τετάρτη σε μια ανάρτηση, στην οποία ο χρήστης έλεγε ότι οι Εβραίοι ενθαρρύνουν «το μίσος εναντίον των λευκών», γράφοντας: «Είπες την ακριβή αλήθεια».

H Lions Gate entertainment λειτουργεί τη μεγαλύτερη ανεξάρτητη εταιρεία κινηματογραφικών ταινιών στον κόσμο. Μάλιστα κάθε χρόνο κυκλοφορεί από 10 έως 15 ταινίες, ενώ κατά το παρελθόν κυκλοφόρησε το John Wick, το The Hunger Games, το Twilight, το The Expendables αλλά και το Now You See me.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ