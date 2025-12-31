Ισχυροποιείται και εξαπλώνεται το κίνημα διαδηλώσεων στο Ιράν μετά τη «βουτιά» του νομίσματος σε ιστορικό χαμηλό. Οι διαμαρτυρίες ξεκίνησαν την περασμένη Κυριακή, αφού οι καταστηματάρχες στο Μεγάλο Παζάρι της Τεχεράνης ξεκίνησαν διαμαρτυρία, όταν το ιρανικό ριάλ υποχώρησε σε ιστορικό χαμηλό έναντι του δολαρίου.

Οι διαμαρτυρίες και οι απεργίες στο Ιράν για τον πληθωρισμό και την υποτίμηση του νομίσματος έχουν εξαπλωθεί σε αρκετές πόλεις, όπως αναφέρει το BBC, και πήραν γρήγορα αντικαθεστωτικό χαρακτήρα και μανδύα γενικευμένης λαϊκής αντίδρασης.

The video on the left is of a woman in Iran throwing off her burka in defiance of the oppressive Islamic theocracy in her country that treats women like second class citizens. The video on the right is in Toronto. WTF is going on? pic.twitter.com/GFPkQ1UuhQ — Tokyo Rosie (@RosieRocks29) December 31, 2025

Βίντεο που επαληθεύτηκαν από το BBC Persian έχουν δείξει διαδηλώσεις στις πόλεις Καράτζ, Χαμεντάν, Κεσμ, Μαλάρντ, Ισφαχάν, Κερμανσάχ, Σιράζ και Γιαζντ. Η αστυνομία εθεάθη επίσης να χρησιμοποιεί δακρυγόνα σε μια προσπάθεια να διαλύσει τους διαδηλωτές. Διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν και στο εξωτερικό.

A teenager from Iran sent me these videos with this message:

“I was terrified while filming them. Please share them and show the world that we, the people of Iran, do not want this regime.” The protests in Iran began in Tehran and are now spreading to cities across the country.… pic.twitter.com/4xu2S5vh86 — Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) December 29, 2025

Η ιρανική κυβέρνηση δήλωσε ότι «αναγνωρίζει τις διαμαρτυρίες» και θα ακούσει «με υπομονή, ακόμη και αν έρθει αντιμέτωπη με σκληρές φωνές».Όμως ο γενικός εισαγγελέας του Ιράν προειδοποίησε την Τετάρτη ότι οι αρχές θα αντιδράσουν σθεναρά εάν οι οικονομικές διαμαρτυρίες μετατραπούν σε αναταραχές ή επιθέσεις σε δημόσια περιουσία.

🚨 BREAKING, IRAN Tehran. Tue Dec 30 This is amazing! On day 3 of protests today, the brave people in Tehran at Al Yasin Bazaar are chanting:

“This is the final battle. Pahlavi is returning,”

and calling for shop closures. The world can no longer deny what and who Iranians are… pic.twitter.com/7H8ZUxNp9J — Savakzadeh (@Savakzadeh) December 30, 2025

Οι κινητοποιήσεις προκάλεσαν την παρέμβαση του Iρανού προέδρου Μασούντ Πεζεσκιάν που κάλεσε να ακουστούν οι «θεμιτές διεκδικήσεις» των εμπόρων. «Ζήτησα από τον υπουργό Εσωτερικών να ακούσει τις θεμιτές διεκδικήσεις των διαδηλωτών και να κάνει διάλογο με αντιπροσώπους τους, προκειμένου η κυβέρνηση να μπορέσει να αναλάβει δράση με όλες τις δυνάμεις της προκειμένου να επιλύσει τα προβλήματα» ενεργώντας «υπεύθυνα», δήλωσε ο Πεζεσκιάν, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Αποδέχτηκε επίσης την παραίτηση του διοικητή της κεντρικής τράπεζας του Ιράν, Μοχαμάντρεζα Φαρζίν, και διόρισε τον πρώην υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών Αμπντολνάσερ Χεμμάτι για να τον αντικαταστήσει.

BREAKING: The anti-Islamic Republic protests are spreading throughout Iran. The crowd chants: “Khamenei is a murderer, and his rule is illegitimate.” pic.twitter.com/qTCaTGrWd1 — Eyal Yakoby (@EYakoby) December 31, 2025

Φοιτητές πανεπιστημίου συμμετείχαν επίσης στις διαμαρτυρίες, φωνάζοντας αντικυβερνητικά συνθήματα. Ορισμένοι διαδηλωτές ακούστηκαν επίσης να φωνάζουν συνθήματα υπέρ του γιου του εκλιπόντος Σάχη Μοχαμάντ Ρεζά Παχλεβί, ο οποίος ανατράπηκε στην Ισλαμική Επανάσταση του 1979.

BREAKING: The anti-regime protesters have taken full control of the streets in the city of Fooladshahr in the Isfahan Province. The security forces of the Islamic Regime in Iran have been stretched thin by simultaneous mass protests in 30+ cities pic.twitter.com/c7HB2SLSwN — Visegrád 24 (@visegrad24) December 30, 2025

Η κατάσταση έχει σημάνει συναγερμό για πιθανή εθνική κρίση. Τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η οικονομική ομάδα της κυβέρνησης πραγματοποίησε επείγουσα συνεδρίαση για να συζητήσει «νομισματικές, εμπορικές και δημόσιες πολιτικές πρόνοιας».

Σημειώνεται ότι η αγοραία αξία του 1 δολαρίου έφτασε τα 1,4 εκατομμύρια ριάλ, όταν η επίσημη αξία του είναι 42.000 ριάλ.

Βίντεο που προέρχονται από το Ιράν δείχνουν αξιωματούχους ασφαλείας να κάνουν χρήση δακρυγόνων και πλαστικών σφαιρών εναντίον διαδηλωτών, με την κατάσταση να γίνεται όλο και πιο έκρυθμη.

Η ΕΕ ζήτησε άμεση αποφυλάκιση της νομπελίστριας ειρήνης Μοχαμαντί

Η Ευρωπαϊκή Ένωση κάλεσε χθες Τρίτη τις αρχές του Ιράν να αφήσουν ελεύθερους «υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων», συμπεριλαμβανομένης της Ναργκίς Μοχαμαντί, η οποία έλαβε βραβείο Νόμπελ Ειρήνης το 2023. Σε ανακοίνωσή της που υπογράφεται από την Ύπατη Εκπρόσωπο Κάγια Κάλας, η ΕΕ εξέφρασε τη «σοβαρή ανησυχία» της για τις μαζικές φυλακίσεις στις οποίες προχωρούν οι ιρανικές αρχές «για να φιμώσουν επικριτικές φωνές» στη χώρα.

«Καλούμε τις ιρανικές αρχές να αφήσουν ελεύθερους όλους όσοι κρατούνται άδικα επειδή άσκησαν θεμελιώδη δικαιώματά τους, συμπεριλαμβανομένων των ελευθεριών της έκφρασης και της συνάθροισης», συνεχίζει το κείμενο.

Σε αυτούς «συμπεριλαμβάνεται η βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης Ναργκίς Μοχαμαντί, η υγεία της οποίας παραμένει εύθραυστη», καθώς και υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που συνελήφθησαν τη 12η Δεκεμβρίου στη Μασχάντ.

«Οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να ακούγονται οι φωνές τους και να επιτελούν το θεμιτό έργο τους χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η ελευθερία τους, στο Ιράν όπως και οπουδήποτε αλλού», συνεχίζει η ανακοίνωση.

Η κ. Μοχαμαντί και άλλοι περίπου 40 ακτιβιστές συνελήφθησαν τη 12η Δεκεμβρίου έπειτα από επιμνημόσυνη τελετή για θανόντα δικηγόρο κι υπερασπιστή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Μασχάντ (βορειοανατολικά). Φέρονται να φώναξαν σκληρά συνθήματα εναντίον του κληρικαλιστικού καθεστώτος της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Η Ναργκίς Μοχαμαντί, 53 ετών, που μπαινοβγαίνει στις φυλακές από την εποχή που ήταν φοιτήτρια φυσικής, εξαιτίας άρθρων της σε φοιτητικό έντυπο υπέρ των δικαιωμάτων των γυναικών, έλαβε Νόμπελ το 2023 για «τον αγώνα της εναντίον της καταπίεσης των γυναικών» στο Ιράν.

Με πληροφορίες από BBC Persian, Jerusalem Post, Telegraph