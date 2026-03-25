Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε ότι προς το παρόν δεν διεξάγονται διαπραγματεύσεις μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον, επισημαίνοντας ωστόσο ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αποστέλλουν μηνύματα μέσω διαφόρων διαμεσολαβητών.

Τόνισε δε, ότι το Ιράν δεν επιδιώκει πόλεμο και θέλει μόνιμο τέλος στη σύγκρουση, προσθέτοντας ότι η Τεχεράνη απαιτεί αποζημίωση για τις καταστροφές που προκλήθηκαν, υποδηλώνοντας ότι οποιαδήποτε μελλοντική πολιτική διευθέτηση πρέπει να περιλαμβάνει δεσμεύσεις για λογοδοσία και ανασυγκρότηση.

«Απέτυχαν οι ΗΠΑ σε γρήγορη νίκη και αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν»

Παράλληλα ο Ιρανός ΥΠ.ΕΞ., δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν κατάφεραν να υλοποιήσουν τους βασικούς στόχους τους στον πόλεμο κατά της Τεχεράνης, αναφέροντας μεταξύ αυτών την επίτευξη γρήγορης στρατιωτικής νίκης και την αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν.

Ο Αμπάς Αραγτσί κάλεσε επίσης τις γειτονικές χώρες του Ιράν να κρατήσουν αποστάσεις από την Ουάσιγκτον, υποστηρίζοντας ότι η πρόσφατη στάση της Τεχεράνης απέδειξε πως καμία χώρα δεν μπορεί να απειλήσει την ασφάλειά της.

«Τα Στενά του Ορμούζ είναι κλειστά μόνο για τους εχθρούς μας»

«Τα Στενά του Ορμούζ, από τη δική μας οπτική γωνία, δεν είναι εντελώς κλειστά – είναι κλειστά μόνο για τους εχθρούς μας» δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν στην κρατική τηλεόραση.

«Δεν υπάρχει λόγος να επιτρέψουμε τη διέλευση των πλοίων των εχθρών μας και των συμμάχων τους», δήλωσε ο Αμπάς Αραγτσί, επισημαίνοντας ότι οι ένοπλες δυνάμεις της Τεχεράνης είχαν ήδη «εξασφαλίσει ασφαλή διέλευση» για πλοία από φιλικές χώρες.