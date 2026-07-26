Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, προέβη σε σοβαρές καταγγελίες, στοχοποιώντας προσωπικά τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι για ένα επικίνδυνο επεισόδιο στη θάλασσα.

Σύμφωνα με όσα υποστήριξε ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας, το Κίεβο ευθύνεται για επίθεση που σημειώθηκε εναντίον ιρανικού εμπορικού σκάφους.

Το χτύπημα είχε ως τραγικό απολογισμό τον θάνατο ενός μέλους του πληρώματος, γεγονός που προκαλεί έντονη ανησυχία και πυροδοτεί περαιτέρω την ήδη τεταμένη ατμόσφαιρα ανάμεσα στις δύο χώρες.

Σε τηλεφωνικές επικοινωνίες που είχε με την επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας και τον υπουργό Εξωτερικών της Ρωσίας Σεργκέι Λαβρόφ, ο Αραγτσί «ξεκαθάρισε» ότι αυτό που έκανε εκείνος που «εκμεταλλεύεται τη βοήθεια των άλλων» στο Κίεβο «δεν θα μείνει αναπάντητο», όπως ανέφερε ο ίδιος ο Ιρανός υπουργός σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.