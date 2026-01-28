Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προειδοποίησε ότι ο στρατός της χώρας του είναι έτοιμος, «με το δάχτυλο στη σκανδάλη», να απαντήσει «αμέσως και δυνατά» σε κάθε αμερικανική επίθεση. Την ίδια στιγμή, δεν απέκλεισε μια νέα συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

«Πολύτιμα διδάγματα από τον 12ήμερο πόλεμο»

«Τα πολύτιμα διδάγματα που αντλήσαμε από τον 12ήμερο πόλεμο μας έχουν δώσει τη δυνατότητα να ανταποκριθούμε ακόμα πιο δυναμικά, γρήγορα και ουσιαστικά», σημειώνει ο Αραγτσί.

Η ανάρτηση του Αμπάς Αραγτσί

«Οι γενναίες Ένοπλες Δυνάμεις μας είναι έτοιμες — με το δάχτυλό τους στη σκανδάλη — να ανταποκριθούν άμεσα και δυναμικά σε ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ επιθετική ενέργεια εναντίον της αγαπημένης μας γης, του αέρα και της θάλασσας.

Τα πολύτιμα διδάγματα που αντλήσαμε από τον 12ήμερο πόλεμο μας έχουν δώσει τη δυνατότητα να ανταποκριθούμε ακόμα πιο δυναμικά, γρήγορα και ουσιαστικά.

Ταυτόχρονα, το Ιράν πάντα χαιρέτιζε μια αμοιβαία επωφελή, δίκαιη και ισότιμη ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ — σε ισότιμη βάση και χωρίς εξαναγκασμό, απειλές και εκφοβισμό — η οποία διασφαλίζει τα δικαιώματα του Ιράν στην ΕΙΡΗΝΙΚΗ πυρηνική τεχνολογία και εγγυάται την ΑΠΟΥΣΙΑ ΠΥΡΗΝΙΚΩΝ ΟΠΛΩΝ.

Τέτοια όπλα δεν έχουν θέση στους υπολογισμούς μας για την ασφάλεια και ΠΟΤΕ δεν επιδιώξαμε να τα αποκτήσουμε».

Σκληρή απάντηση στην ανάρτηση Τραμπ θυμίζοντας Αφγανιστάν και Ιράκ

Λίγη ώρα νωρίτερα, η αποστολή του Ιράν στα Ηνωμένα Έθνη απάντησε πολύ σκληρά με ανάρτησή της στην πλατφόρμα X, σε ανάρτηση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στο Truth Social.

«Την τελευταία φορά που οι ΗΠΑ ενεπλάκησαν σε πολέμους στο Αφγανιστάν και το Ιράκ, σπατάλησαν πάνω από 7 τρισεκατομμύρια δολάρια και έχασαν περισσότερες από 7.000 αμερικανικές ζωές.

Το Ιράν είναι έτοιμο για διάλογο βασισμένο στον αμοιβαίο σεβασμό και τα αμοιβαία συμφέροντα, ΑΛΛΑ ΑΝ ΠΙΕΣΤΕΙ, ΘΑ ΑΜΥΝΘΕΙ ΚΑΙ ΘΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΘΕΙ ΟΠΩΣ ΠΟΤΕ ΑΛΛΟΤΕ», γράφει στην ανάρτησή της η αποστολή του Ιράν στα Ηνωμένα Έθνη.