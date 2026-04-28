Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε ότι η Τεχεράνη χαιρετίζει τη στήριξη της Ρωσίας υπέρ της διπλωματικής επίλυσης των διεθνών εντάσεων, σε μια περίοδο αυξημένων πιέσεων και εντατικών διαβουλεύσεων για την αποκλιμάκωση της κρίσης.
Νωρίτερα, ο Αραγτσί είχε πραγματοποιήσει συνάντηση με τον Ρώσο Πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν, στην Αγία Πετρούπολη και έλαβε τη διαβεβαίωση πως η Ρωσία θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την επικράτηση της ειρήνης στη Μέση Ανατολή.
Η ανάρτηση του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών
«Χαίρομαι που συνεργάζομαι με τη Ρωσία στο υψηλότερο επίπεδο, καθώς η περιοχή βρίσκεται σε μεγάλη αναταραχή. Τα πρόσφατα γεγονότα έχουν καταδείξει το βάθος και τη δύναμη της στρατηγικής μας συνεργασίας. Καθώς η σχέση μας συνεχίζει να αναπτύσσεται, είμαστε ευγνώμονες για την αλληλεγγύη και καλωσορίζουμε την υποστήριξη της Ρωσίας στη διπλωματία».
Pleased to engage with Russia at the highest level as the region is in major flux.
Recent events have evidenced the depth and strength of our strategic partnership. As our relationship continues to grow, we are grateful for solidarity and welcome Russia’s support for diplomacy. pic.twitter.com/I1VyDSfxET
— Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) April 28, 2026