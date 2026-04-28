Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε ότι η Τεχεράνη χαιρετίζει τη στήριξη της Ρωσίας υπέρ της διπλωματικής επίλυσης των διεθνών εντάσεων, σε μια περίοδο αυξημένων πιέσεων και εντατικών διαβουλεύσεων για την αποκλιμάκωση της κρίσης.

Νωρίτερα, ο Αραγτσί είχε πραγματοποιήσει συνάντηση με τον Ρώσο Πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν, στην Αγία Πετρούπολη και έλαβε τη διαβεβαίωση πως η Ρωσία θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την επικράτηση της ειρήνης στη Μέση Ανατολή.

Η ανάρτηση του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών

«Χαίρομαι που συνεργάζομαι με τη Ρωσία στο υψηλότερο επίπεδο, καθώς η περιοχή βρίσκεται σε μεγάλη αναταραχή. Τα πρόσφατα γεγονότα έχουν καταδείξει το βάθος και τη δύναμη της στρατηγικής μας συνεργασίας. Καθώς η σχέση μας συνεχίζει να αναπτύσσεται, είμαστε ευγνώμονες για την αλληλεγγύη και καλωσορίζουμε την υποστήριξη της Ρωσίας στη διπλωματία».

