Σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι βρίσκονται οι διπλωματικές επαφές μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον, με το κλίμα δυσπιστίας να παραμένει το κύριο εμπόδιο για την εξέλιξη των διαπραγματεύσεων.

Πιο συγκεκριμένα ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, από το Νέο Δελχί όπου συμμετέχει στη διάσκεψη των Brics, κατέστησε σαφές ότι η χώρα του δεν τρέφει καμία εμπιστοσύνη προς τις ΗΠΑ, τονίζοντας ότι η επανέναρξη ενός ουσιαστικού διαλόγου εξαρτάται αποκλειστικά από τη σοβαρότητα που θα επιδείξει η αμερικανική πλευρά.

Παρά το γεγονός ότι η Τεχεράνη έχει λάβει μηνύματα που υποδηλώνουν πρόθεση της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ να συνεχιστούν οι συνομιλίες για τον τερματισμό της ένοπλης σύγκρουσης, ο Αραγτσί έκανε λόγο για αντιφατικά μηνύματα που προκαλούν διστακτικότητα στην ιρανική ηγεσία, ενώ χαρακτήρισε τη μεσολαβητική προσπάθεια του Πακιστάν ως εξαιρετικά δύσκολη, αν και όχι αποτυχημένη.

Η τρέχουσα εκεχειρία, η οποία τέθηκε σε ισχύ στις 8 Απριλίου μετά από μια παρατεταμένη περίοδο σφοδρών αεροπορικών επιδρομών και αντιποίνων, φαίνεται να δοκιμάζεται καθώς οι διαπραγματεύσεις στο Ισλαμαμπάντ έχουν περιέλθει σε τέλμα.

Τα αγκάθια στις σχέσεις των δύο χωρών παραμένουν οι πυρηνικές φιλοδοξίες του Ιράν και ο έλεγχος των Στενών του Ορμούζ, με την Τεχεράνη να θέτει αυστηρούς όρους για τη διέλευση των πλοίων, απαιτώντας συντονισμό με το πολεμικό της ναυτικό. Την ίδια στιγμή, ο Ντόναλντ Τραμπ από το Πεκίνο διεμήνυσε ότι η υπομονή του εξαντλείται, χαρακτηρίζοντας την αντίδραση του Ιράν στις αμερικανικές προτάσεις ως εντελώς απαράδεκτη και ζητώντας το άμεσο άνοιγμα των Στενών, έχοντας στο πλευρό του τη σύμφωνη γνώμη του Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ.

Μέσα σε αυτό το τεταμένο περιβάλλον, η Ισλαμική Δημοκρατία στρέφει το βλέμμα της προς την Ανατολή, δηλώνοντας ανοιχτή σε οποιαδήποτε μεσολαβητική πρωτοβουλία από το Πεκίνο. Ο Αμπάς Αραγτσί υπογράμμισε τη στρατηγική σχέση του Ιράν με την Κίνα, σημειώνοντας ότι η χώρα του θα καλωσόριζε κάθε κινεζική παρέμβαση που θα μπορούσε να ενισχύσει τη διπλωματική οδό.

Παρά την ετοιμότητα για επιστροφή στις πολεμικές επιχειρήσεις εφόσον χρειαστεί, η Τεχεράνη δηλώνει ότι προτεραιότητά της παραμένει η παροχή μιας ευκαιρίας στη διπλωματία, αναζητώντας ωστόσο αξιόπιστους εταίρους και σαφείς προθέσεις από τη διεθνή κοινότητα για την επίλυση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.