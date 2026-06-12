Σε τροχιά υλοποίησης φαίνεται πως βρίσκεται η συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν, σύμφωνα με τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί.

Ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας δήλωσε σήμερα, Παρασκευή 12 Ιουνίου, πως το αποκαλούμενο «Μνημόνιο Συνεργασίας του Ισλαμαμπάντ», «δεν ήταν ποτέ ξανά τόσο κοντά» στο να οριστικοποιηθεί.

Παράλληλα, κάλεσε τα ΜΜΕ να αποφύγουν τις πρόωρες εικασίες γύρω από το περιεχόμενό του, ξεκαθαρίζοντας ότι η Ισλαμική Δημοκρατία θα δημοσιοποιήσει όλες τις λεπτομέρειες τη σωστή στιγμή, ακολουθώντας μια υπεύθυνη και διαφανή στάση.

The Islamabad Memorandum of Understanding has never been closer. Pending its finalization, the media should refrain from entering speculation about its content. In line with our responsible and transparent approach, all details will be shared with the public in due course. — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) June 12, 2026

Εξοργισμένος ο Τραμπ με τις ψεύτικες διαρροές

Νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, έσπευσε να ξεκαθαρίσει ότι οι πληροφορίες που διαρρέουν από την πλευρά της Τεχεράνης απέχουν πλήρως από το επίσημο, γραπτό κείμενο της συμφωνίας.

Η γραπτή δήλωση του προέδρου των ΗΠΑ ήταν ιδιαίτερα αιχμηρή: «Οι όροι που διέρρευσε το Ιράν είναι ψέματα (fake news), δεν έχουν ΚΑΜΙΑ σχέση με τους όρους που συμφωνήθηκαν γραπτώς. Όσα είπαν, συμπεριλαμβανομένης της αδύναμης και αξιολύπητης δήλωσής τους περί επίτευξης συμφωνίας, δεν έχουν καμία σχέση με την αλήθεια. Πολύ άτιμοι άνθρωποι για να συναλλάσσεσαι μαζί τους κανείς. Με αυτούς, δεν υπάρχει κανένα περιθώριο για έντιμη διαπραγμάτευση. ΕΚΠΛΗΚΤΙΚΟ! Επίσης, η επίθεσή τους με drones χθες το βράδυ εναντίον ινδικών πλοίων που έβγαιναν από τα Στενά του Ορμούζ, η οποία αποκρούστηκε πλήρως, είναι ΕΝΤΕΛΩΣ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ. Καλύτερα να συνέλθουν, και ΜΑΛΙΣΤΑ ΓΡΗΓΟΡΑ!».