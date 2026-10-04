Συνεχίζεται η αντιπαράθεση ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Ουάσιγκτον, την ώρα που οι δίαυλοι επικοινωνίας μεταξύ των δύο πλευρών δείχνουν να έχουν περιέλθει σε πλήρες αδιέξοδο. Στη σοβαρότητα της κατάστασης αναφέρθηκε με δηλώσεις του ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, ξεκαθαρίζοντας πως η σύγκρουση με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν πρόκειται να διευθετηθεί με τη χρήση όπλων.

Η διπλωματία στο επίκεντρο και το αδιέξοδο στις συνομιλίες

Πιο συγκεκριμένα ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας υπογράμμισε με κατηγορηματικό τρόπο ότι δεν υφίσταται καμία απολύτως «στρατιωτική λύση» για την υπέρβαση της κρίσης. Η τοποθέτησή του αυτή έρχεται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία, καθώς οι διμερείς διαπραγματεύσεις δείχνουν να έχουν βρεθεί σε τέλμα, χωρίς να διαφαίνεται άμεσα κάποια χαραμάδα συνεννόησης. Ο Αραγτσί επεσήμανε την ανάγκη για ουσιαστικό διάλογο, την ίδια στιγμή που το πολιτικό θερμόμετρο στην περιοχή παραμένει στα ύψη.

Το τελεσίγραφο για τα Στενά του Ορμούζ

Την ίδια ώρα, η στάση της Τεχεράνης σκληραίνει ακόμη περισσότερο στο μέτωπο της ναυσιπλοΐας. Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου διαμήνυσε πως τα Στενά του Ορμούζ, ένα από τα πλέον κομβικά περάσματα για το παγκόσμιο εμπόριο, δεν πρόκειται να ανοίξουν ξανά. Όπως κατέστησε σαφές, απαραίτητη προϋπόθεση για οποιαδήποτε αλλαγή στάσης αποτελεί η πλήρης αποδοχή και ικανοποίηση των όρων που έχει θέσει η ιρανική πλευρά προς την αμερικανική κυβέρνηση.

«Αν οι εχθροί μας επιλέξουν ξανά την οδό της στρατιωτικής σύγκρουσης, η απάντησή μας θα είναι πιο δυνατή από πριν και θα υπερασπιστούμε τους εαυτούς μας με ακόμη περισσότερη ισχύ», προειδοποίησε ο Αραγτσί μιλώντας σε ξένους πρεσβευτές.

Πρόσθεσε επίσης ότι δεν υπάρχει «στρατιωτική λύση, ούτε λύση που να βασίζεται σε νέες κυρώσεις».

Ο αμερικανικός ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios μετέδωσε χθες Σάββατο, επικαλούμενος τρεις Αμερικανούς αξιωματούχους, ότι υψηλόβαθμα στελέχη της κυβέρνησης του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ συναντήθηκαν στο Καμπ Ντέιβιντ για να συζητήσουν τα επόμενα βήματα των ΗΠΑ στον πόλεμο στο Ιράν.

«Μόνο οι διαπραγματεύσεις που βασίζονται στη δικαιοσύνη και την ισοτιμία θα καταστήσουν δυνατή την εξεύρεση λύσης για τον τερματισμό αυτής της σύγκρουσης και της παράνομης και άδικης επίθεσης εναντίον του Ιράν», υποστήριξε ο Αραγτσί.

Από την πλευρά του ο Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, τόνισε ότι το Στενό του Ορμούζ δεν θα ανοίξει αν οι ΗΠΑ δεν ικανοποιήσουν τους επτά όρους που έθεσε η Τεχεράνη στην προσωρινή συμφωνία του Ιουνίου.