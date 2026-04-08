Σαφές μήνυμα προς τις Ηνωμένες Πολιτείες έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, θέτοντας το δίλημμα μεταξύ εκεχειρίας και συνέχισης της σύγκρουσης μέσω του Ισραήλ.

Συγκεκριμένα σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram, ο Ιρανός ΥΠΕΞ τόνισε ότι οι όροι για μια εκεχειρία είναι «σαφείς και ρητοί», επισημαίνοντας πως «η Αμερική πρέπει να επιλέξει είτε την εκεχειρία είτε τη συνέχιση του πολέμου μέσω του Ισραήλ – και τα δύο δεν μπορούν να συνυπάρξουν».

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις εξελίξεις στον Λίβανο, υποστηρίζοντας ότι «ο κόσμος είναι μάρτυρας των δολοφονιών», ενώ πρόσθεσε ότι «η μπάλα βρίσκεται πλέον στο γήπεδο της Αμερικής», με τη διεθνή κοινότητα να παρακολουθεί εάν η Ουάσιγκτον θα τηρήσει τις δεσμεύσεις της.