«Τα Στενά του Ορμούζ δεν είναι κλειστά. Τα πλοία διστάζουν επειδή οι ασφαλιστικές εταιρείες φοβούνται τον πόλεμο που εσείς ξεκινήσατε – όχι το Ιράν», αναφέρει σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί και συνεχίζει:
«Καμία ασφαλιστική εταιρεία – και κανένας Ιρανός – δεν θα επηρεαστεί από περισσότερες απειλές. Δοκιμάστε να δείξετε σεβασμό. Η ελευθερία της ναυσιπλοΐας δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς την ελευθερία του εμπορίου. Σεβαστείτε και τις δύο – αλλιώς μην περιμένετε καμία».
– Strait of Hormuz is not closed. Ships hesitate because insurers fear the war of choice you initiated—not Iran
– No insurer—and no Iranian—will be swayed by more threats. Try respect
– Freedom of Navigation cannot exist without Freedom of Trade. Respect both—or expect neither
— Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) March 22, 2026