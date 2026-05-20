Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να καταστρέψει περισσότερα αμερικανικά αεροσκάφη σε περίπτωση που οι δύο πλευρές οδηγηθούν ξανά σε στρατιωτική σύγκρουση.

Προειδοποίησε μάλιστα την Ουάσιγκτον ότι μια νέα αναμέτρηση θα κρύβει «πολύ περισσότερες εκπλήξεις», καθώς η Τεχεράνη έχει πλέον αναπτύξει νέα στρατιωτική εμπειρία και βελτιωμένες επιχειρησιακές δυνατότητες.

Ο ΥΠΕΞ του Ιράν, με ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στην πλατφόρμα X, επικαλέστηκε έκθεση της Υπηρεσίας Ερευνών του Αμερικανικού Κογκρέσου (CRS), η οποία –σύμφωνα με τον ίδιο– αναγνωρίζει την απώλεια δεκάδων αμερικανικών αεροσκαφών αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων κατά τη διάρκεια των προηγούμενων μηνών της σύγκρουσης.

Υποστήριξε ότι οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν ήδη αποδείξει την ικανότητά τους να καταρρίπτουν μαχητικά αεροσκάφη τύπου F-35, αναφερόμενος σε «επιβεβαιωμένο προηγούμενο».

«Με τα διδάγματα που έχουμε αντλήσει και τη γνώση που έχουμε αποκτήσει, μια επιστροφή στον πόλεμο θα περιλαμβάνει πολλές περισσότερες εκπλήξεις», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ιρανός ΥΠΕΞ.