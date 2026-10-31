Το Ιράν δεν έχει καμία πρόθεση να διαπραγματευθεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες σε αυτήν την φάση, παρά την απειλή επανάληψης της σύρραξης, δήλωσε στο δίκτυο Al Jazeera ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί.

«Στο σημερινό πλαίσιο, το Ιράν δεν βλέπει ότι υπάρχει η ανάγκη για συνάντηση με τους Αμερικανούς. Οι όροι του Ιράν είναι ξεκάθαροι και διεξάγονται διαβουλεύσεις με τους μεσολαβητές για το θέμα», δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών σε συνέντευξή του στο Al Jazeera, αποσπάσματα της οποίας μεταδόθηκαν από το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Irna.

Ο Αραγτσί δήλωσε επίσης ότι η Τεχεράνη συζήτησε την επιστολή του Αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς σε συσκέψεις υψηλού επιπέδου, αλλά τόνισε ότι δεν υπάρχουν σχέδια για απευθείας συνομιλίες με τις ΗΠΑ.

Νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα, ο Βανς, ο οποίος ηγήθηκε της αμερικανικής αντιπροσωπείας στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις κατά το σχετικά πρόσφατο παρελθόν, έστειλε επιστολή στον γραμματέα του Ανώτατου Συμβουλίου Ασφαλείας του Ιράν Μόχσεν Ρεζάι.

Οι⁠ New York Times και η Wall ⁠Street ⁠Journal έγραψαν ότι ο Βανς πρότεινε την επανάληψη των διαπραγματεύσεων, πράγμα που ο Ντόναλντ Τραμπ διέψευσε, λέγοντας ότι η πρόταση αφορούσε μόνο την αποστολή ιατρικών προμηθειών.