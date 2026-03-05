Ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε την Πέμπτη πως το Ιράν δεν επιδιώκει ούτε μια «εκεχειρία» ούτε «διαπραγματεύσεις» με τις ΗΠΑ, την έκτη ημέρα ενός πολέμου στη Μέση Ανατολή που εξαπλώνεται.

«Διαπραγματευτήκαμε ήδη δύο φορές μαζί τους και κάθε φορά μας επιτέθηκαν εν μέσω διαπραγματεύσεων», επισήμανε ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, αναφερόμενος στον προηγούμενο πόλεμο του Ιουνίου του 2025, που είχε διαρκέσει 12 ημέρες.

«Δεν βλέπουμε κανένα λόγο να διαπραγματευτούμε με τις ΗΠΑ»

«Δεν ζητάμε εκεχειρία. Δεν βλέπουμε κανέναν λόγο να διαπραγματευτούμε με τις ΗΠΑ», συμπλήρωσε ο ίδιος, κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης που προβλήθηκε στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο NBC News. Μιλώντας στον Τζιμ Λάμας από την Τεχεράνη, ο Αραγτσί διατράνωσε τη βεβαιότητά του ότι το Ιράν θα αντιμετωπίσει μια χερσαία εισβολή και ότι κάτι τέτοιο θα αποτελέσει «μεγάλη καταστροφή» για τις ΗΠΑ.

«Το Ιράν δεν προτίθεται επί του παρόντος να κλείσει τα Στενά του Ορμούζ»

Επιπλέον, ο Αραγτσί διαβεβαίωσε πως το Ιράν «δεν προτίθεται» να κλείσει τα Στενά του Ορμούζ, όμως δεν έχει αποκλείσει μια τέτοια επιλογή εάν το Ισραήλ και οι ΗΠΑ συνεχίσουν τον πόλεμό τους.

Plan A for a clean rapid military victory failed, Mr. President. Your Plan B will be even bigger failure. The truth: Chance for unique deal burned after the ‘America Last’ cabal obscured “significant progress” we made in negotiations. ‘Israel First’ always means ‘America Last’ — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) March 5, 2026

«Δεν έχουμε καμία πρόθεση να κλείσουμε τα Στενά προς το παρόν», δήλωσε ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας στο NBC News. «Δεν τα κλείσαμε. Είναι τα πλοία και τα πετρελαιοφόρα που δεν επιχειρούν να τα διαπλεύσουν, διότι φοβούνται μήπως πληγούν από το ένα ή το άλλο στρατόπεδο».