Το Ιράν δηλώνει έτοιμο να επανέλθει σε συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες, θέτοντας ωστόσο ως βασική προϋπόθεση αυτές να διεξαχθούν σε δίκαιο πλαίσιο και να μην αγγίζουν ζητήματα που αφορούν τις αμυντικές του δυνατότητες. Η δήλωση έγινε σε μια περίοδο αυξημένης έντασης, καθώς καταβάλλονται διπλωματικές προσπάθειες από χώρες της περιοχής για την αποτροπή μιας στρατιωτικής σύγκρουσης ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι σκοπεύει να επικοινωνήσει με την Τεχεράνη, παρά το γεγονός ότι η Ουάσιγκτον ενισχύει τη στρατιωτική της παρουσία στη Μέση Ανατολή, αποστέλλοντας επιπλέον πολεμικό πλοίο. Παράλληλα, ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ δήλωσε ότι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις είναι έτοιμες να υλοποιήσουν οποιαδήποτε απόφαση λάβει ο πρόεδρος.

Σύμφωνα με πληροφορίες του πρακτορείου Ρόιτερς, μία από τις βασικές απαιτήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών για την επανέναρξη των συνομιλιών είναι ο περιορισμός του ιρανικού πυραυλικού προγράμματος, απαίτηση την οποία η Τεχεράνη απορρίπτει.

«Αν οι διαπραγματεύσεις είναι δίκαιες, το Ιράν είναι έτοιμο να συμμετάσχει», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί σε συνέντευξη Τύπου στην Κωνσταντινούπολη, μετά τη συνάντησή του με τον Τούρκο ομόλογό του. Όπως ανέφερε, μέχρι στιγμής δεν έχει οριστεί κάποιος συγκεκριμένος γύρος συνομιλιών ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Ουάσιγκτον.

Παράλληλα, χώρες όπως η Τουρκία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η Σαουδική Αραβία συμμετέχουν σε διπλωματικές πρωτοβουλίες με στόχο την αποκλιμάκωση και την αποτροπή μιας ευρύτερης στρατιωτικής αντιπαράθεσης στην περιοχή.

Απαντώντας στις αμερικανικές απειλές για πιθανή στρατιωτική δράση, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε ότι η χώρα του παραμένει προετοιμασμένη τόσο για διαπραγματεύσεις όσο και για κάθε ενδεχόμενο, ενώ χαρακτήρισε «καλές και χρήσιμες» τις συνομιλίες του με τον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών Χακάν Φιντάν.