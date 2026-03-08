Μιλώντας στην εκπομπή «Meet the Press» του NBC, το μεσημέρι της Κυριακής (8/3), ο Ιρανός ΥΠΕΞ, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε ότι «θα πρέπει να υπάρξει ένα οριστικό τέλος του πολέμου και, αν δεν φτάσουμε σε αυτό, νομίζω ότι πρέπει να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για χάρη του λαού μας και της ασφάλειάς μας».

«Ο πόλεμος μας επιβλήθηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως «αυτό που κάνουμε είναι νόμιμες πράξεις αυτοάμυνας και έχουμε κάθε δικαίωμα να το κάνουμε».

Στη συνέντευξή του στο NBC, επανέλαβε πως το Ιράν δεν επιτίθεται σε άλλες χώρες της περιοχής, αλλά σε αμερικανικές βάσεις και στρατιωτικές εγκαταστάσεις, «τα οποία δυστυχώς βρίσκονται στο έδαφος των γειτόνων μας».

«Προβαίνουμε σε αντίποινα», επισήμανε.

Όταν ρωτήθηκε για τη συγγνώμη που ζήτησε χθες Σάββατο ο Ιρανός Πρόεδρος σε γειτονικές χώρες για τις επιθέσεις, ο Αραγτσί υποστήριξε: «η συγγνώμη στην κουλτούρα μας είναι δείγμα αξιοπρέπειας και δύναμης».

Πρόσθεσε ότι η συγγνώμη του Πεζεσκιάν αφορούσε «στην ταλαιπωρία που αντιμετώπισαν οι κάτοικοι των εν λόγω χωρών, λόγω της επιθετικότητας από τις ΗΠΑ και των δικών μας αντιποίνων».

Ο Αραγτσί δήλωσε ότι ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών είναι αυτός «που θα έπρεπε να ζητήσει συγγνώμη από τους λαούς της περιοχής και τον ιρανικό λαό για τις δολοφονίες και την καταστροφή».