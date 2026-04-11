Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε στον Γερμανό ομόλογό του, Γιόχαν Βάντεφουλ, ότι το Ιράν εισέρχεται στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ με «πλήρη δυσπιστία».

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Mehr, ο Αραγτσί δήλωσε στην τηλεφωνική συνομιλία του με τον Γιόχαν Βάντεφουλ ότι η Τεχεράνη «θα αγωνιστεί για να διασφαλίσει τα συμφέροντα και τα δικαιώματα του ιρανικού λαού», επικαλούμενος επανειλημμένες παραβιάσεις υποσχέσεων και «διπλωματικές προδοσίες» των ΗΠΑ.

Υπενθυμίζουμε πως σήμερα το απόγευμα αναμένεται να διεξαχθούν οι διαπραγματεύσεις για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Η αντιπροσωπεία των ΗΠΑ, της οποίας ηγείται ο αντιπρόεδρος Βανς και η αντιπροσωπεία του Ιράν με επικεφαλής τον Γκαλιμπάφ βρίσκονται στην πρωτεύουσα του Πακιστάν, το Ισλαμαμπάντ προκειμένου να βρουν μια μέση λύση.