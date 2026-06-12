O επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας Αμπάς Αραγτσί κατηγόρησε την Παρασκευή το Ισραήλ ότι επιδιώκει να “εκτροχιάσει” μια πιθανή συμφωνία με την Ουάσινγκτον για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, η οποία ανακοινώθηκε ότι επίκειται από τους βασικούς εμπλεκόμενους παράγοντες.

“Η συμφωνία αυτή έχει εχθρούς, με πρώτο το σιωνιστικό καθεστώς, το οποίο ψάχνει προσχήματα για να την εκτροχιάσει”, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών στην ιρανική κρατική τηλεόραση.

Νωρίτερα την Παρασκευή, ο Αμπάς Αραγτσί είχε δηλώσει ότι μια συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες “δεν ήταν ποτέ τόσο κοντά” για να σταματήσει ο πόλεμος που ξέσπασε από τα ισραηλοαμερικανικά πλήγματα στις 28 Φεβρουαρίου.