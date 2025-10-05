Επιμέλεια: Γιάννα Μυράτ

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν ανέφερε ότι οι Ευρωπαίοι υπονόμευσαν τη θέση τους στη διπλωματική διαδικασία που αποσκοπεί στην επίλυση του πυρηνικού ζητήματος της χώρας και έτσι θα διαδραματίσουν έναν «μειωμένο» ρόλο σε οποιεσδήποτε μελλοντικές διαπραγματεύσεις.

Ο Αμπάς Αράκτσι έκανε τις παρατηρήσεις την Κυριακή, μία εβδομάδα μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας snapback (ένας νομικός μηχανισμός για την αποκατάσταση κυρώσεων που έχουν αποφασίσει τα Ηνωμένα Έθνη) η οποία ξεκίνησε από το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία και τη Γαλλία -ομάδα γνωστή ως E3- με στόχο την αποκατάσταση των κυρώσεων κατά του Ιράν.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους μετά από συνάντηση με πρεσβευτές, επιτετραμμένους και επικεφαλής ξένων και διεθνών αποστολών που βρίσκονται στην πρωτεύουσα της Τεχεράνης, δήλωσε ότι το ευρωπαϊκό τρίο εξέτασε το Snapback ως μια νέα μόχλευση για να ασκήσει πίεση στο Ιράν, αλλά τώρα βλέπουν ότι η ενεργοποίηση του μηχανισμού δεν επιλύει κανένα πρόβλημα και έκανε μόνο τη διπλωματία πιο δύσκολη και περίπλοκη.

«Η διπλωματία δεν τελειώνει ποτέ, είναι πάντα παρούσα», πρόσθεσε.

«Τρεις ευρωπαϊκές χώρες έχουν υπονομεύσει σαφώς τη θέση τους στη διπλωματική διαδικασία και έχοντας χάσει σε μεγάλο βαθμό την αιτιολογία για τη συμμετοχή στις διαπραγματεύσεις σε κάθε μελλοντικό διάλογο για επίλυση, ο ρόλος της Ευρώπης θα μειωθεί σημαντικά από ό,τι στο παρελθόν».

Στις 28 Αυγούστου, το E3 επικαλέστηκε τον μηχανισμό Snapback, μια διαδικασία 30 ημερών που περιγράφεται στην πυρηνική συμφωνία που έχει εγκαταλειφθεί από τις ΗΠΑ για την αποκατάσταση όλων των κυρώσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ κατά του Ιράν.

Η Τεχεράνη απέρριψε την κίνηση ως παράνομη, αναφερόμενη στην μονομερή απόσυρση των ΗΠΑ από την πυρηνική συμφωνία (JCPOA) το 2018, και την απόφαση του Ευρωπαϊκού Τρίου να ευθυγραμμιστεί με παράνομες κυρώσεις αντί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του.

Μια 11ωρη προσπάθεια της Ρωσίας και της Κίνας, η οποία στόχευε να δώσει περισσότερο χρόνο στη διπλωματία για την επίλυση της διαμάχης σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, απέτυχε να κερδίσει αρκετές ψήφους στο Συμβούλιο Ασφαλείας, στις 26 Σεπτεμβρίου.

Δύο ημέρες αργότερα, οι ΗΠΑ και οι Ευρωπαίοι πρόβαλλαν τις υποτιθέμενες προηγούμενες αποφάσεις και κυρώσεις κατά του Ιράν, προτρέποντας όλα τα κράτη μέλη του ΟΗΕ να εφαρμόσουν τα περιοριστικά μέτρα.

Επίσης στις παρατηρήσεις του, ο Αράκτσι δήλωσε ότι το Ιράν έχει τους τελευταίους μήνες πραγματοποιήσει έμμεσες συνομιλίες με τις ΗΠΑ, μέσω μηνυμάτων και μεσαζόντων, αποκλειστικά για το πυρηνικό ζήτημα.

Σημείωσε επίσης ότι εξακολουθεί να είναι δυνατή η διπλωματία, υπό την προϋπόθεση ότι το άλλο μέρος εισέρχεται με καλή πίστη στο διάλογο με σκοπό την εξασφάλιση των αμοιβαίων συμφερόντων και των δύο πλευρών.

Εν τω μεταξύ, τόνισε ότι το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν θα συνεχίσει τις προσπάθειές του προς τη διπλωματία, προσθέτοντας, ωστόσο, ότι οι «περιστάσεις έχουν αλλάξει μετά από την πρόσφατη στρατιωτική επιθετικότητα [των Ισραήλ-ΗΠΑ κατά του Ιράν] και την ενεργοποίηση του μηχανισμού snapback από τις τρεις ευρωπαϊκές χώρες. Οι μελλοντικές διαπραγματεύσεις δεν θα μοιάζουν σε καμία περίπτωση εκείνες του παρελθόντος».

Ο κορυφαίος Ιρανός διπλωμάτης ρωτήθηκε επίσης για τη μοίρα μιας συμφωνίας Ιράν και του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (IAEA) που υπογράφηκε στην αιγυπτιακή πρωτεύουσα του Καΐρου στις 9 Σεπτεμβρίου για να συνεχιστεί η συνεργασία.

Είπε ότι σήμερα, η συμφωνία δεν μπορεί πλέον να χρησιμεύσει ως βάση για τη συνεργασία της Τεχεράνης με τον IAEA και ότι το Ιράν θα ανακοινώσει σύντομα τη νέα του απόφαση σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η συνεργασία θα προχωρήσει στον ατομικό φύλακα του ΟΗΕ.

Η Ισλαμική Δημοκρατία προσπάθησε να επιτύχει μια δίκαιη και ισορροπημένη λύση που διαπραγματεύεται στο πυρηνικό της ζήτημα, αλλά οι δυτικές χώρες απέρριψαν τις προσπάθειες λόγω των υπερβολικών και παράλογων απαιτήσεων τους, επεσήμανε.