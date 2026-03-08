Έκτακτη συνεδρίαση πραγματοποιεί σήμερα το Συμβούλιο του Αραβικού Συνδέσμου για την κλιμακούμενη ένταση στη Μέση Ανατολή, μετά τις επιθέσεις του Ιράν σε χώρες του Κόλπου.

Ο γενικός γραμματέας του οργανισμού, Άχμεντ Αμπούλ Γκέιτ, χαρακτήρισε τις ενέργειες της Τεχεράνης «απερίσκεπτες», κατηγορώντας την ότι έπληξε κράτη-μέλη του Συνδέσμου και ζητώντας τον άμεσο τερματισμό των επιθέσεων, τις οποίες περιέγραψε ως «τεράστιο στρατηγικό λάθος».

Συγκεκριμένα μιλώντας στους Άραβες Υπουργούς Εξωτερικών, υπογράμμισε ότι τα πλήγματα «δεν μπορούν να δικαιολογηθούν με κανένα πρόσχημα», σημειώνοντας ότι οι χώρες του Κόλπου είχαν επιδιώξει αποκλιμάκωση της έντασης.

Την ίδια ώρα, ο Πρόεδρος του Ιράν ζήτησε «συγγνώμη» από τα γειτονικά κράτη για τις επιθέσεις σε αμερικανικές εγκαταστάσεις στο έδαφός τους, επιχειρώντας να κατευνάσει την ένταση. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι η Τεχεράνη θα συνεχίσει να απαντά σε επιθέσεις που, όπως είπε, προέρχονται από χώρες της περιοχής.